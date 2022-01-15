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Як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці

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Субота 15 січня 2022 07:01
Як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці Як відмити мультиварку (slowjuice)
Автор: Тетяна Самарук

Без мультиварки зараз не обходиться жодна господиня. Зокрема, у ній готують усе. Однак, доглядати за нею слід обережно і правильно.

Так, почистити мультиварку можна всього кількома засобами, які є кожній домівці, повідомляє merry maids.

Як почистити електричну мультиварку

Зокрема, якщо в інструкції від виробника пише, що деталі можна мити в посудомийній машині, то можете очистити її таким чином.

Для цього вам знадобиться:

  • м'який засіб для миття посуду;
  • тепла вода;
  • стара зубна щітка або маленька щітка;
  • серветки з мікрофібри;
  • губка з мікрофібри;
  • дистильований білий оцет у пляшці з розпилювачем.

Спочатку витягніть всі деталі зсередини, враховуючи внутрішній горщик.

Усі засохлі шматочки їжі в куточках і тріщинах на зовнішній стороні плити чистьте щіткою. Також ззовні помийте мультиварку ганчіркою, змоченою оцтом. До того ж витріть розводи сухою серветкою з мікрофібри.

Потім змішайте кілька крапель мила для миття посуду з теплою водою в кухонній раковині. Цим вимийте всі елементи мультиварки та внутрішню каструлю вручну мильною водою та губкою або ганчіркою з мікрофібри. Кришку вимийте таким же способом.

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