Как правильно отмечать день рождения: что категорически делать нельзя

В день рождения закладывается программа на весь ближайший год. Поэтому этот день должен быть наполнен счастьем, позитивом и приятными событиями.

Как провести этот день правильно

Постарайтесь выспаться как следует и проснуться с хорошим настроением. После пробуждения думайте о чем-то хорошем и позитивном – так вы настроитесь на позитивную энергетику и откроете каналы для связи с новыми возможностями. Хорошее настроение способно отвести от вас беды и негатив в такой день.

Не допускайте в день рождения конфликты, грусть и агрессию. Это заблокирует поток позитивной энергии. Абстрагируйтесь от проблем, думайте о хорошем и все сложные вопросы отложите на другой день.

Отмечать новый год жизни нужно в чистой и новой одежде – купите заранее себе новое платье или рубашку, а также новое белье.

Не надевайте старые и заношенные вещи – это спугнет удачу. В карман положите деньги – чтобы они водились у вас весь следующий год.

Что категорически нельзя делать в день рождения

Нельзя отмечать день рождения заранее – это сокращает продолжительность жизни.

Не берите за день до дня рождения и в сам праздник в долг. Это касается не только денег, но и предметов или продуктов.

Такие действия могут привести к тому, что вес год вас будут преследовать финансовые проблемы, хлопоты и конфликты.

Не раздавайте милостыню и не давайте в долг в свой день рождения – так вы поделитесь своей удачей и благополучием на весь год вперед.

Воздержитесь от общения с больными и умирающими – вам такая встреча ничего хорошего не принесет.

Если такой встречи избежать невозможно, то положите в карман серебряное изделие (любое) – оно усилит ваше энергополе и убережет от болезней.

Количество гостей на вашем празднике имеет значение. Избегайте цифр 9, 13, 18, 21, 51, 99 или 100. Такое количеств может принести имениннику неприятности.

Запреты касаются и количества свечек на праздничном столе. Если ваш возраст совпадает с запретной цифрой, то купите свечи в виде цифр или обойдитесь без них.

В день рождения барьер между вами и тонкими материями очень тонок, поэтому есть риск притянуть в свою жизнь и хорошее, и плохое. Не стоит приглашать на праздник людей, с которыми у вас не очень хорошие, натянутые отношения.

Если на празднике кто-то разбил посуду, нужно сказать: "К счастью!". Выбрасывать осколки нужно только на следующий день, чтобы не вынести из дома удачу.

Не выносите из дома мусор в свой день рождения – отложите это на следующий день.