Как правильно открыть бутылку вина: сомелье назвал ошибки, которые совершают все

Специалист рассказала хитрые нюансы правильного откупоривания красного и игристого вина
В Украине есть немало любителей и ценителей вина. Однако многие не задумываются о том, умеют ли они открывать бутылки с вином правильно. Казалось бы, что сложного – просто нужен штопор. Но оказывается не все так просто, особенно, если это касается хорошего вина с хорошей выдержкой.
Неправильное открывание вина может повредить не только эстетичный вид самой бутылки, но и существенно ухудшить вкус напитка, так как может подняться осадок. О том, как это сделать правильно, рассказала винный эксперт Евгения Николайчук в комментарии для "24 канала".
Она отметила, что первое на что нужно обратить внимание – само вино. Если это выдержанное красное вино, то бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опуститься на дно.
Как открывать вино правильно
Как правильно открыть бутылку игристого вина
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