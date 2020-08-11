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Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом: врач-гастроэнтеролог дала ответ

Вторник 11 августа 2020 22:59
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом: врач-гастроэнтеролог дала ответ
Врач объяснила, почему нельзя сочетать алкоголь с шоколадом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Медик назвала все серьезные последствия соединения алкоголя и сладостей

Под разные алкогольные напитки люди употребляют разные продукты в качестве закуски. К водке традиционно идут соленые продукты или жирные блюда. А вот коньяк или шампанское часто закусывают сладким, в том числе и шоколадом. Врач-гастроэнтеролог объяснила, почему этого делать не стоит.

Виктория Ходак, врач-гастроэнтеролог объяснила, что организму потребуется больше времени на переваривание алкоголя, который закусывали сладким. Ему нужно для этого больше времени, а это значит, что интоксикация будет длиться дольше. Об этом пишет "РИА Мелитополь".

"Сладкое и алкоголь вступают в конкуренцию друг с другом. Сахар энергетически более ценен, чем алкоголь, поэтому организм начинает его перерабатывать в первую очередь. В итоге спиртное перерабатывается медленнее, чем обычно, и продукты его полураспада дольше задерживаются в организме, соответственно, сильнее симптомы интоксикации", - объяснила медик.

Она добавила, что сочетание алкоголя и сладкого добавляет нагрузку на поджелудочную железу и это приводит к печальным последствиям.

"Помимо этого, торты или шоколад в сочетании с алкоголем дают большую нагрузку на поджелудочную железу. В некоторых случаях это может иметь очень серьезные последствия для здоровья, неслучайно в праздники резко возрастает количество госпитализаций из-за острого панкреатита", - рассказала Виктория Ходак.

Напомним, ранее мы писали о том, какие лекарства в сочетании с алкоголем запускают опасный процесс.

А также рассказывали о том, что медики рассказали, как выйти из сильного похмелья в домашних условиях.

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