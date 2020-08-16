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Як правильно відкрити пляшку вина: сомельє назвав помилки, які роблять всі

Автор: Анна Шиканова

Фахівець розповіла хитрі нюанси правильного відкупорювання червоного і ігристого вина

В Україні є чимало любителів та цінителів вина. Однак багато хто не замислюється про те, чи вміють вони відкривати пляшки з вином правильно. Здавалося б, що складного – просто потрібен штопор. Але виявляється не все так просто, особливо, якщо це стосується хорошого вина з гарною витримкою.

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Неправильне відкривання вина може зашкодити не тільки естетичному вигляду самої пляшки, але і суттєво погіршити смак напою, оскільки може піднятися осад. Про те, як це зробити правильно, розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук в коментарі для "24 каналу".

Вона зазначила, що перше на що потрібно звернути увагу – саме вино. Якщо це витримане червоне вино, то пляшку потрібно за кілька днів до вживання поставити у вертикальне положення – тоді осад опуститися на дно.

Як відкривати вино правильно

  • За допомогою ножа сомельє зрізати капсулу над випнутою частиною шийки пляшки та зняти її.
  • Штопор потрібно вертикально і чітко по центру вкрутити в пробку, не проткнувши її наскрізь, щоб у напій не потрапили дрібні крихти. Далі його обережно витягають.
  • Горлечко пляшки протирають серветкою, а пробку перевіряють зовні та на запах. Якщо з вином щось не так, то пробка, що потекла, або дивний запах – можуть бути першими ознаками проблемного вина.
  • Вино бажано тримати в руці та наливати так, щоб гість міг легко бачити та прочитати етикетку.
  • Наповнивши келих, потрібно злегка повернути пляшку, щоб не пролити напій.

Як правильно відкрити пляшку ігристого вина

  • Щоб відкрити пляшку ігристого, її потрібно добре охолодити.
  • Тримати пляшку потрібно горлечком від себе, під кутом 45 градусів.
  • Зніміть мюзле (дротяне вуздечко, яке тримає пробку) і притримуйте великим і вказівним пальцем лівої руки пробку, а низ пляшки прокручуйте правою рукою. Крутити потрібно саме низ пляшки, а не викручувати пробку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар-гастроентеролог пояснила, чому алкоголь не можна закушувати шоколадом.

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