Як правильно відкрити пляшку вина: сомельє назвав помилки, які роблять всі

Фахівець розповіла хитрі нюанси правильного відкупорювання червоного і ігристого вина
В Україні є чимало любителів та цінителів вина. Однак багато хто не замислюється про те, чи вміють вони відкривати пляшки з вином правильно. Здавалося б, що складного – просто потрібен штопор. Але виявляється не все так просто, особливо, якщо це стосується хорошого вина з гарною витримкою.
Неправильне відкривання вина може зашкодити не тільки естетичному вигляду самої пляшки, але і суттєво погіршити смак напою, оскільки може піднятися осад. Про те, як це зробити правильно, розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук в коментарі для "24 каналу".
Вона зазначила, що перше на що потрібно звернути увагу – саме вино. Якщо це витримане червоне вино, то пляшку потрібно за кілька днів до вживання поставити у вертикальне положення – тоді осад опуститися на дно.
Як відкривати вино правильно
Як правильно відкрити пляшку ігристого вина
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