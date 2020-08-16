Як правильно відкрити пляшку вина: сомельє назвав помилки, які роблять всі

В Україні є чимало любителів та цінителів вина. Однак багато хто не замислюється про те, чи вміють вони відкривати пляшки з вином правильно. Здавалося б, що складного – просто потрібен штопор. Але виявляється не все так просто, особливо, якщо це стосується хорошого вина з гарною витримкою.

Неправильне відкривання вина може зашкодити не тільки естетичному вигляду самої пляшки, але і суттєво погіршити смак напою, оскільки може піднятися осад. Про те, як це зробити правильно, розповіла винний експерт Євгенія Ніколайчук в коментарі для "24 каналу".

Вона зазначила, що перше на що потрібно звернути увагу – саме вино. Якщо це витримане червоне вино, то пляшку потрібно за кілька днів до вживання поставити у вертикальне положення – тоді осад опуститися на дно.

Як відкривати вино правильно

За допомогою ножа сомельє зрізати капсулу над випнутою частиною шийки пляшки та зняти її.

Штопор потрібно вертикально і чітко по центру вкрутити в пробку, не проткнувши її наскрізь, щоб у напій не потрапили дрібні крихти. Далі його обережно витягають.

Горлечко пляшки протирають серветкою, а пробку перевіряють зовні та на запах. Якщо з вином щось не так, то пробка, що потекла, або дивний запах – можуть бути першими ознаками проблемного вина.

Вино бажано тримати в руці та наливати так, щоб гість міг легко бачити та прочитати етикетку.

Наповнивши келих, потрібно злегка повернути пляшку, щоб не пролити напій.

Як правильно відкрити пляшку ігристого вина

Щоб відкрити пляшку ігристого, її потрібно добре охолодити.

Тримати пляшку потрібно горлечком від себе, під кутом 45 градусів.

Зніміть мюзле (дротяне вуздечко, яке тримає пробку) і притримуйте великим і вказівним пальцем лівої руки пробку, а низ пляшки прокручуйте правою рукою. Крутити потрібно саме низ пляшки, а не викручувати пробку.

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