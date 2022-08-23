Как правильно отдыхать во время войны, чтобы быстро восстановить силы и энергию: советы психолога

Ежедневно наш организм тратит энергию, чтобы адаптироваться к огромному количеству стрессоров, которые вызывают реакцию напряжения - физиологические и психологические. И по логике восстановления энергетического баланса, мы должны откуда-то брать эту энергию, то есть восстанавливаться.

По данным ученых Нагоски, 42% - это необходимая часть дня, которая нужна для отдыха и восстановления. На практике это - 10 часов в день, которые мы отдаем отдыху. Сюда входит сон, физическая активность, социальное взаимодействие, питание и активный досуг.

Как же правильно распределять эти 42%

Сон. В среднем взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки.

Физическая активность. По рекомендации ВОЗ, нам ежедневно нужно не менее 30 минут физической активности. Это может быть зарядка, бег или просто прогулка.

Социальное взаимодействие. Встречи с друзьями, коллегами, родными, людьми с общими ценностями. Такое общение помогает восстановиться.

Питание. Не просто быстренько перекусить на ходу или у компа, а созерцать и исследовать еду так, как будто вы видите ее впервые. Осознанное питание не только приносит больше удовольствия от еды, но и помогает не переедать. В идеале - наслаждайтесь трапезой с близкими людьми.

Активный досуг. Это может быть творчество, хобби, занятие на музыкальных инструментах, чтение книг, прогулка в парке и так далее. Единственное условие - занятие должно помогать бороться со стрессом.

Как организм "сигналит", что пора отдыхать

Человеческий организм так устроен, что он сам подает сигналы о том, что что-то идет не так. Красные маячки - временное ощущение перенапряжения и перегруза, раздражение, социальная замкнутость, нехватка энергии для новых усилий и снижение продуктивности.

Симптомы могут быть разнообразными - физическими, психическими и поведенческими.

Например:

Тяжесть в груди, ускоренное сердцебиение или боль в груди

Боль в плече, шее, спине, общая боль в теле

Головные боли

Скрежет зубами или сдавление челюсти

Одышка

Головокружение

Чувство усталости, тревожность, депрессия

Потеря или набор веса, изменения в пищевых привычках

Короткий или наборот - более длительный сон

Желудочно-кишечные проблемы

Сексуальные трудности

Более эмоциональное состояние, чем обычно

Проблемы с внимательностью и памятью

Проблемы с принятием решений, решением проблем, выполнением работы

Как можно дать организму отдохнуть

Самое важное, по словам психолога, это иметь контроль над вашим отдыхом, и чтобы вы отдыхали часто. Отдых должен быть финансово доступным и нести исключительно позитивный опыт.

Например:

Читать книги

Ходить на вечеринки

Посещать лекции/семинары/тренинги

Занятия творчеством

Делать приятное близким людям

Думать о чем-то хорошем в будущем и планировать

Играть в настольные игры

Смотреть веселые и добрые фильмы

Решать головоломки и кроссворды

Гулять с домашними животными (своими или из приюта)

Петь, танцевать

Консервировать, делать заготовки на зиму

Заниматься рукоделием

Делать макияж

Заниматься садоводством, огородом

Смотреть на небо, любоваться пейзажами

Ходить на свидания

Посещать массажный кабинет

Фотографировать

Собирать грибы, ягоды, камешки, травы - в безопасных местах

Помогать тем, кто нуждается в помощи

Готовить и есть вкусную/особенную/новую еду

Посещать музеи и выставки

Учиться делать что-то новое или учить кого-то новому

Ездить верхом

Участвовать в социальной деятельности

Говорить искренне добрые слова

Думать о людях, которые нравятся

Ходить по траве, камушкам, песку

Встречаться с друзьями

Быть в одиночестве или в тишине

Молиться или медитировать

Укреплять свое здоровье

Ходить в кафе

Делать эксперименты или научную работу

Вести дневник

Слушать музыку

Посещать библиотеку

Кататься на велосипеде или автомобиле

Писать письма, открытки, записки

Улыбаться людям

Проводить время с любимым человеком и проявлять любовь

Заниматься чем-нибудь с детьми

Играть с животными

Польза отдыха и восстановления сил

По данным Американской психологической ассоциации, есть 4 научно обоснованных причины, почему отдых или отпуск приносит пользу:

1. Удовольствие от жизни. Опыт, который вы получаете во время отдыха, имеет долгосрочное влияние, так как позитивный опыт в прошлом влияет на текущее состояние человека.

2. Физическое самочувствие. Отдых улучшает физическое здоровье и по некоторым данным - действительно снижает риск развития сердечных заболеваний.

3. Психическое здоровье. Отдых помогает улучшить настроение, уменьшить депрессию, тревогу и стресс. Он отдаляет людей от деятельности и среды, которая ассоциируется со стрессом и тревогой.

4. Укрепление продуктивности. По данным ученых, профессионалы, которые больше отдыхали, были значительно продуктивнее тех, кто тратил больше времени на работу.

Как выбрать правильный вид отдыха

Составьте список того, чтобы вам хотелось сделать и выполняйте по одной строчке каждый день. Записывайте, в чем вы участвовали и какие получили эмоции. Так вы получите список того, что вам приносит удовольствие.