Как правильно отдыхать во время войны, чтобы быстро восстановить силы и энергию: советы психолога

Во время войны кажется, что полноценный отдых или отпуск - это что-то запрещенное или недопустимое. Но нормальный отдых нужен абсолютно всем - для полноценного функционирования организма и мозга. И в энергичном режиме вы будете более функциональны, чем в состоянии, когда нет сил встать с кровати.
Как же нужно отдыхать правильно и почему это очень важно для здоровья, рассказали в "Бережи себе".
Ежедневно наш организм тратит энергию, чтобы адаптироваться к огромному количеству стрессоров, которые вызывают реакцию напряжения - физиологические и психологические. И по логике восстановления энергетического баланса, мы должны откуда-то брать эту энергию, то есть восстанавливаться.
По данным ученых Нагоски, 42% - это необходимая часть дня, которая нужна для отдыха и восстановления. На практике это - 10 часов в день, которые мы отдаем отдыху. Сюда входит сон, физическая активность, социальное взаимодействие, питание и активный досуг.
Сон. В среднем взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки.
Физическая активность. По рекомендации ВОЗ, нам ежедневно нужно не менее 30 минут физической активности. Это может быть зарядка, бег или просто прогулка.
Социальное взаимодействие. Встречи с друзьями, коллегами, родными, людьми с общими ценностями. Такое общение помогает восстановиться.
Питание. Не просто быстренько перекусить на ходу или у компа, а созерцать и исследовать еду так, как будто вы видите ее впервые. Осознанное питание не только приносит больше удовольствия от еды, но и помогает не переедать. В идеале - наслаждайтесь трапезой с близкими людьми.
Активный досуг. Это может быть творчество, хобби, занятие на музыкальных инструментах, чтение книг, прогулка в парке и так далее. Единственное условие - занятие должно помогать бороться со стрессом.
Человеческий организм так устроен, что он сам подает сигналы о том, что что-то идет не так. Красные маячки - временное ощущение перенапряжения и перегруза, раздражение, социальная замкнутость, нехватка энергии для новых усилий и снижение продуктивности.
Симптомы могут быть разнообразными - физическими, психическими и поведенческими.
Например:
Самое важное, по словам психолога, это иметь контроль над вашим отдыхом, и чтобы вы отдыхали часто. Отдых должен быть финансово доступным и нести исключительно позитивный опыт.
Например:
По данным Американской психологической ассоциации, есть 4 научно обоснованных причины, почему отдых или отпуск приносит пользу:
1. Удовольствие от жизни. Опыт, который вы получаете во время отдыха, имеет долгосрочное влияние, так как позитивный опыт в прошлом влияет на текущее состояние человека.
2. Физическое самочувствие. Отдых улучшает физическое здоровье и по некоторым данным - действительно снижает риск развития сердечных заболеваний.
3. Психическое здоровье. Отдых помогает улучшить настроение, уменьшить депрессию, тревогу и стресс. Он отдаляет людей от деятельности и среды, которая ассоциируется со стрессом и тревогой.
4. Укрепление продуктивности. По данным ученых, профессионалы, которые больше отдыхали, были значительно продуктивнее тех, кто тратил больше времени на работу.
Составьте список того, чтобы вам хотелось сделать и выполняйте по одной строчке каждый день. Записывайте, в чем вы участвовали и какие получили эмоции. Так вы получите список того, что вам приносит удовольствие.
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