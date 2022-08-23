Як правильно відпочивати під час війни, щоб швидко відновити сили і енергію: поради психолога

Під час війни здається, що повноцінний відпочинок або відпустка - це щось заборонене або неприпустиме. Але нормальний відпочинок потрібен абсолютно всім - для повноцінного функціонування організму і мозку. І в енергійному режимі ви будете більш функціональні, ніж в стані, коли немає сил встати з ліжка.
Як же потрібно відпочивати правильно і чому це дуже важливо для здоров'я, розповіли в "Бережи собі".
Щодня наш організм витрачає енергію, щоб адаптуватися до величезної кількості стресорів, які викликають реакцію напруги - фізіологічні та психологічні. І за логікою відновлення енергетичного балансу, ми повинні звідкись брати цю енергію, тобто відновлюватися.
За даними вчених Нагоскі, 42% - це необхідна частина дня, яка потрібна для відпочинку і відновлення. На практиці це - 10 годин на день, які ми віддаємо відпочинку. Сюди входить сон, фізична активність, соціальна взаємодія, харчування й активне дозвілля.
Сон. В середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну на добу.
Фізична активність. За рекомендацією ВООЗ, нам щодня потрібно не менше 30 хвилин фізичної активності. Це може бути зарядка, біг або просто прогулянка.
Соціальна взаємодія. Зустрічі з друзями, колегами, рідними, людьми зі спільними цінностями. Таке спілкування допомагає відновитися.
Харчування. Не просто швиденько перекусити на ходу або у компа, а споглядати та досліджувати їжу так, як ніби ви бачите її вперше. Усвідомлене харчування не тільки приносить більше задоволення від їжі, але і допомагає не переїдати. В ідеалі - насолоджуйтеся трапезою з близькими людьми.
Активне дозвілля. Це може бути творчість, хобі, заняття на музичних інструментах, читання книг, прогулянка в парку і так далі. Єдина умова - заняття повинно допомагати боротися зі стресом.
Людський організм так влаштований, що він сам подає сигнали про те, що щось йде не так. Червоні маячки - тимчасове відчуття перенапруги та перевантаження, роздратування, соціальна замкнутість, нестача енергії для нових зусиль і зниження продуктивності.
Симптоми можуть бути різноманітними - фізичними, психічними та поведінковими.
Наприклад:
Найважливіше, за словами психолога, це мати контроль над вашим відпочинком, і щоб ви відпочивали часто. Відпочинок повинен бути фінансово доступним і нести виключно позитивний досвід.
Наприклад:
За даними Американської психологічної асоціації, є 4 науково обґрунтованих причини, чому відпочинок або відпустка приносить користь:
1. Задоволення від життя. Досвід, який ви отримуєте під час відпочинку, має довгостроковий вплив, оскільки позитивний досвід в минулому впливає на поточний стан людини.
2. Фізичне самопочуття. Відпочинок покращує фізичне здоров'я і за деякими даними - дійсно знижує ризик розвитку серцевих захворювань.
3. Психічне здоров'я. Відпочинок допомагає поліпшити настрій, зменшити депресію, тривогу і стрес. Він віддаляє людей від діяльності та середовища, яка асоціюється зі стресом і тривогою.
4. Зміцнення продуктивності. За даними вчених, професіонали, які більше відпочивали, були значно продуктивніше тих, хто витрачав більше часу на роботу.
Складіть список того, щоб вам хотілося зробити та виконуйте по одному рядку кожен день. Записуйте, в чому ви брали участь і які отримали емоції. Так ви отримаєте список того, що вам приносить задоволення.
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