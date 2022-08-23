Як правильно відпочивати під час війни, щоб швидко відновити сили і енергію: поради психолога

Щодня наш організм витрачає енергію, щоб адаптуватися до величезної кількості стресорів, які викликають реакцію напруги - фізіологічні та психологічні. І за логікою відновлення енергетичного балансу, ми повинні звідкись брати цю енергію, тобто відновлюватися.

За даними вчених Нагоскі, 42% - це необхідна частина дня, яка потрібна для відпочинку і відновлення. На практиці це - 10 годин на день, які ми віддаємо відпочинку. Сюди входить сон, фізична активність, соціальна взаємодія, харчування й активне дозвілля.

Як же правильно розподіляти ці 42%

Сон. В середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну на добу.

Фізична активність. За рекомендацією ВООЗ, нам щодня потрібно не менше 30 хвилин фізичної активності. Це може бути зарядка, біг або просто прогулянка.

Соціальна взаємодія. Зустрічі з друзями, колегами, рідними, людьми зі спільними цінностями. Таке спілкування допомагає відновитися.

Харчування. Не просто швиденько перекусити на ходу або у компа, а споглядати та досліджувати їжу так, як ніби ви бачите її вперше. Усвідомлене харчування не тільки приносить більше задоволення від їжі, але і допомагає не переїдати. В ідеалі - насолоджуйтеся трапезою з близькими людьми.

Активне дозвілля. Це може бути творчість, хобі, заняття на музичних інструментах, читання книг, прогулянка в парку і так далі. Єдина умова - заняття повинно допомагати боротися зі стресом.

Як організм "сигналить", що пора відпочивати

Людський організм так влаштований, що він сам подає сигнали про те, що щось йде не так. Червоні маячки - тимчасове відчуття перенапруги та перевантаження, роздратування, соціальна замкнутість, нестача енергії для нових зусиль і зниження продуктивності.

Симптоми можуть бути різноманітними - фізичними, психічними та поведінковими.

Наприклад:

Тяжкість в грудях, прискорене серцебиття або біль в грудях

Біль у плечі, шиї, спині, загальний біль у тілі

Головний біль

Скрегіт зубами або здавлення щелепи

Задишка

Запаморочення

Відчуття втоми, тривожність, депресія

Втрата або набір ваги, зміни в харчових звичках

Короткий або навпаки - більш тривалий сон

Шлунково-кишкові проблеми

Сексуальні труднощі

Більш емоційний стан, ніж зазвичай

Проблеми з уважністю і пам'яттю

Проблеми з прийняттям рішень, розв'язанням проблем, виконанням роботи

Як можна дати організму відпочити

Найважливіше, за словами психолога, це мати контроль над вашим відпочинком, і щоб ви відпочивали часто. Відпочинок повинен бути фінансово доступним і нести виключно позитивний досвід.

Наприклад:

Читати книги

Ходити на вечірки

Відвідувати лекції / семінари/тренінги

Заняття творчістю

Робити приємне близьким людям

Думати про щось хороше в майбутньому і планувати

Грати в настільні ігри

Дивитися веселі та добрі фільми

Вирішувати головоломки та кросворди

Гуляти з домашніми тваринами (своїми або з притулку)

Співати, танцювати

Консервувати, робити заготовки на зиму

Займатися рукоділлям

Робити макіяж

Займатися садівництвом, городом

Дивитися на небо, милуватися пейзажами

Ходити на побачення

Відвідувати масажний кабінет

Фотографувати

Збирати гриби, ягоди, камінчики, трави - в безпечних місцях

Допомагати тим, хто потребує допомоги

Готувати і їсти смачну / особливу / нову їжу

Відвідувати музеї та виставки

Вчитися робити щось нове або вчити когось новому

Їздити верхи

Брати участь у соціальній діяльності

Говорити щиро добрі слова

Думати про людей, які подобаються

Ходити по траві, камінцях, піску

Зустрічатися з друзями

Бути на самоті або в тиші

Молитися або медитувати

Зміцнювати своє здоров'я

Ходити в кафе

Робити експерименти або наукову роботу

Вести щоденник

Слухати музику

Відвідувати бібліотеку

Кататися на велосипеді або автомобілі

Писати листи, листівки, записки

Посміхатися людям

Проводити час з коханою людиною і проявляти любов

Займатися чим-небудь з дітьми

Грати з тваринами

Користь відпочинку і відновлення сил

За даними Американської психологічної асоціації, є 4 науково обґрунтованих причини, чому відпочинок або відпустка приносить користь:

1. Задоволення від життя. Досвід, який ви отримуєте під час відпочинку, має довгостроковий вплив, оскільки позитивний досвід в минулому впливає на поточний стан людини.

2. Фізичне самопочуття. Відпочинок покращує фізичне здоров'я і за деякими даними - дійсно знижує ризик розвитку серцевих захворювань.

3. Психічне здоров'я. Відпочинок допомагає поліпшити настрій, зменшити депресію, тривогу і стрес. Він віддаляє людей від діяльності та середовища, яка асоціюється зі стресом і тривогою.

4. Зміцнення продуктивності. За даними вчених, професіонали, які більше відпочивали, були значно продуктивніше тих, хто витрачав більше часу на роботу.

Як вибрати правильний вид відпочинку

Складіть список того, щоб вам хотілося зробити та виконуйте по одному рядку кожен день. Записуйте, в чому ви брали участь і які отримали емоції. Так ви отримаєте список того, що вам приносить задоволення.