Как правильно настроить кондиционер летом и не "влететь" по счетам за свет

Кондиционер, использование которого стало незаменимым летом, ежедневно создает ощущение комфорта и прохлады. Однако его использование должно быть ответственным, чтобы ограничить его влияние на здоровье, а также на потреблении электроэнергии.
Как лучше всего использовать кондиционер летом, пишет Sante.
Есть функция, которая не всегда используется при включении кондиционера дома.
В жаркую погоду мы часто включаем кондиционер на самую низкую температуру, надеясь быстрее охладить дом. Однако это только увеличивает счет за электроэнергию в дополнение к холоду.
Таким образом, вместо того, чтобы ориентироваться на низкую температуру, выберите температуру от 25°C до 26°C, всегда оставляя запас в 5°C между внутренней и внешней температурой.
Помимо ограничения риска теплового удара, эта настройка экономит деньги на счетах за электроэнергию.
Следует отметить, что при понижении температуры на 1 градус счет за электроэнергию уменьшается на 20-25%.
Чтобы правильно регулировать температуру, возьмите с собой термометр, который можно разместить внутри и снаружи дома.
Не держите кондиционер включенным весь день
Многие люди предпочитают постоянно держать кондиционер включенным, чтобы найти идеальную температуру в конце дня. Однако это может привести к значительным затратам и значительно повлиять на ваш счет за электроэнергию.
Кроме того, кондиционер сушит воздух, что вредно для здоровья. Лучше всего запустить кондиционер в режиме программирования, приобретя, например, подключенный термостат. Это дает возможность дистанционно управлять кондиционером и планировать его работу в течение дня.
Закрывайте двери и окна при использовании кондиционера
Открытые двери и окна заставляют устройство работать с большей нагрузкой, так как теплый воздух может проникать в помещение, а холодный воздух может выходить из помещения. Делая это, вы можете эффективно контролировать температуру дома. Однако всегда можно сэкономить, особенно ночью, создавая естественные сквозняки, открывая окна наверху и на первом этаже.
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