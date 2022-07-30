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Как правильно настроить кондиционер летом и не "влететь" по счетам за свет

Фото: Как правильно настраивать кондиционер летом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кондиционер, использование которого стало незаменимым летом, ежедневно создает ощущение комфорта и прохлады. Однако его использование должно быть ответственным, чтобы ограничить его влияние на здоровье, а также на потреблении электроэнергии.

Как лучше всего использовать кондиционер летом, пишет Sante.

Какую правильную настройку следует использовать при включении кондиционера летом?

Есть функция, которая не всегда используется при включении кондиционера дома.

В жаркую погоду мы часто включаем кондиционер на самую низкую температуру, надеясь быстрее охладить дом. Однако это только увеличивает счет за электроэнергию в дополнение к холоду.

Таким образом, вместо того, чтобы ориентироваться на низкую температуру, выберите температуру от 25°C до 26°C, всегда оставляя запас в 5°C между внутренней и внешней температурой.

Помимо ограничения риска теплового удара, эта настройка экономит деньги на счетах за электроэнергию.

Следует отметить, что при понижении температуры на 1 градус счет за электроэнергию уменьшается на 20-25%.

Чтобы правильно регулировать температуру, возьмите с собой термометр, который можно разместить внутри и снаружи дома.

Другие советы по оптимальному использованию кондиционера

Не держите кондиционер включенным весь день

Многие люди предпочитают постоянно держать кондиционер включенным, чтобы найти идеальную температуру в конце дня. Однако это может привести к значительным затратам и значительно повлиять на ваш счет за электроэнергию.

Кроме того, кондиционер сушит воздух, что вредно для здоровья. Лучше всего запустить кондиционер в режиме программирования, приобретя, например, подключенный термостат. Это дает возможность дистанционно управлять кондиционером и планировать его работу в течение дня.

Закрывайте двери и окна при использовании кондиционера

Открытые двери и окна заставляют устройство работать с большей нагрузкой, так как теплый воздух может проникать в помещение, а холодный воздух может выходить из помещения. Делая это, вы можете эффективно контролировать температуру дома. Однако всегда можно сэкономить, особенно ночью, создавая естественные сквозняки, открывая окна наверху и на первом этаже.

Читайте также, что нужно сделать с кондиционером перед тем, как включить его.

Также мы писали, почему спать с включенным вентилятором вредно для здоровья.

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