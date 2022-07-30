Как правильно настроить кондиционер летом и не "влететь" по счетам за свет

Какую правильную настройку следует использовать при включении кондиционера летом?

Есть функция, которая не всегда используется при включении кондиционера дома.

В жаркую погоду мы часто включаем кондиционер на самую низкую температуру, надеясь быстрее охладить дом. Однако это только увеличивает счет за электроэнергию в дополнение к холоду.

Таким образом, вместо того, чтобы ориентироваться на низкую температуру, выберите температуру от 25°C до 26°C, всегда оставляя запас в 5°C между внутренней и внешней температурой.

Помимо ограничения риска теплового удара, эта настройка экономит деньги на счетах за электроэнергию.

Следует отметить, что при понижении температуры на 1 градус счет за электроэнергию уменьшается на 20-25%.

Чтобы правильно регулировать температуру, возьмите с собой термометр, который можно разместить внутри и снаружи дома.

Другие советы по оптимальному использованию кондиционера

Не держите кондиционер включенным весь день



Многие люди предпочитают постоянно держать кондиционер включенным, чтобы найти идеальную температуру в конце дня. Однако это может привести к значительным затратам и значительно повлиять на ваш счет за электроэнергию.

Кроме того, кондиционер сушит воздух, что вредно для здоровья. Лучше всего запустить кондиционер в режиме программирования, приобретя, например, подключенный термостат. Это дает возможность дистанционно управлять кондиционером и планировать его работу в течение дня.

Закрывайте двери и окна при использовании кондиционера

Открытые двери и окна заставляют устройство работать с большей нагрузкой, так как теплый воздух может проникать в помещение, а холодный воздух может выходить из помещения. Делая это, вы можете эффективно контролировать температуру дома. Однако всегда можно сэкономить, особенно ночью, создавая естественные сквозняки, открывая окна наверху и на первом этаже.