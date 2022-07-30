Як правильно налаштувати кондиціонер влітку і не "влетіти" по рахунках за світло

Яку правильну настройку слід використовувати при включенні кондиціонера влітку?

Є функція, яка не завжди використовується при включенні кондиціонера вдома.

У спекотну погоду ми часто включаємо кондиціонер на найнижчу температуру, сподіваючись швидше охолодити будинок. Однак це тільки збільшує рахунок за електроенергію на додаток до холоду.

Таким чином, замість того, щоб орієнтуватися на низьку температуру, виберіть температуру від 25°C до 26°C, завжди залишаючи запас в 5°C між внутрішньою і зовнішньою температурою.

Крім обмеження ризику теплового удару, ця настройка економить гроші на рахунках за електроенергію.

Слід зазначити, що при зниженні температури на 1 градус рахунок за електроенергію зменшується на 20-25%.

Щоб правильно регулювати температуру, візьміть з собою термометр, який можна розмістити всередині і зовні будинку.

Інші поради щодо оптимального використання кондиціонера

Не тримайте кондиціонер увімкненим весь день



Багато людей вважають за краще постійно тримати кондиціонер включеним, щоб знайти ідеальну температуру в кінці дня. Однак це може призвести до значних витрат і значно вплинути на ваш рахунок за електроенергію.

Крім того, кондиціонер сушить повітря, що шкідливо для здоров'я. Найкраще запустити кондиціонер в режимі програмування, придбавши, наприклад, підключений термостат. Це дає можливість дистанційно керувати кондиціонером і планувати його роботу протягом дня.

Закривайте двері і вікна при використанні кондиціонера

Відкриті двері і вікна змушують пристрій працювати з більшим навантаженням, бо тепле повітря може проникати в приміщення, а холодне повітря може виходити з приміщення. Роблячи це, ви можете ефективно контролювати температуру будинку. Однак завжди можна заощадити, особливо вночі, створюючи природні протяги, відкриваючи вікна нагорі і на першому поверсі.