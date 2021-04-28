Эта молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье

Чистый четверг православные христиане отпразднуют 29 апреля, и этот день считается днем великой силы. Согласно Библии, в четверг Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, и омыв им ноги, показал смирение и любовь. Главным обрядом этого праздника является символическое омовение, которое нужно произвести до восхода солнца, прочитав молитву.

Какие слова молитвы нужно произнести в Чистый четверг, чтобы изменить судьбу и привлечь счастье на целый год - читайте ниже в нашем материале.

Самые сильные молитвы в Чистый четверг

Эту молитву следует читать, зажигая церковные свечи и от всего сердца, желая полностью изменить себя и свою судьбу.

Ангел Божий, Хранитель моей дyши и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня в грехе, будь со мной рядом и не отдай бесами безсмepтний дух мой. Умерь меня от слабости и немощи, обуздай вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.

Символически омывая себя водой, нужно также произнести слова, которые очистят вашу душу от любой скверны и наполнят благословением. При обряде омовения следует читать следующую молитву:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым любой Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Еще несколько обрядов для Чистого четверга

Интересно, что для финансового достатка на весь следующий год нужно в Чистый четверг пересчитать все свои сбережения. Делать это нужно в одиночестве и три раза: рано утром, днем и после захода солнца.

А для красоты, здоровья и долгих лет жизни в воду для умывания нужно положить какое-либо серебряное изделие.