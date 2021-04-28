Як правильно митися на Чистий четвер, щоб цілий рік бути щасливим і успішним

Чистий четвер в Україні в 2021 році православні християни відзначають 29 квітня. Це свято за три дні до Великодня символізує очищення тіла і душі, коли віряни вшановують пам'ять про Таємну вечерю Ісуса Христа, коли Спаситель омив ноги учням, і були встановлені таїнства причастя.

Вважається, що у Великий четвер при купанні можна змити з себе гріхи й очистити душу, а також зарядитися здоров'ям на цілий рік. Як же правильно митися в це чисте свято - читайте в нашому матеріалі нижче.

З давніх часів на Чистий четвер було заведено прибиратися у храмах на пам'ять про приготування Таємної вечері та обмивання ніг апостолам. Звідси й пішла традиція прибирати оселю в цей день і митися самому.

Як найкраще купатися на Чистий четвер

Поширена думка, що найефективніший час для купання у Великий четвер - саме до сходу сонця. Тоді, як вірять, можна весь рік бути здоровими і щасливими. Цього року в четвер, 29 квітня, схід сонця відбудеться 05:36.

При цьому важливо зауважити, що не всі священики однозначно поділяють таке судження - деякі церковні діячі наголошують, що очищення у цей день стосується не обмивання тіла, але чистоти душі, серця та очищення думок від негативу. А ось твердження про те, що на Чистий четвер потрібно обов'язково вмитися до сходу сонця, щоб "змити з себе гріхи і неприємності" - священики часом називають просто звичайним забобоном.