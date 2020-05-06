Как правильно мыть руки, чтобы не заразится опасными болезнями: советы от Супрун

Уляна Супрун рассказала, как правильно мыть руки, чтобы оградить себя от тяжелых болезней
Ульяна Супрун дала полезные советы касательно того, как правильно мыть руки, чтобы не заболеть не только коронавирусом, но и другими опасными болезнями, включая грипп, гепатит А, кишечные инфекции и респираторные заболевания.
Экс-глава Минздрава заявила, что чистые руки - это наш барьер, который предотвращает попадание различных возбудителей болезней в организм. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Эксперт также отметила, что множество опросов и небольших исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство людей не моют тщательно руки, моют их неправильно или недостаточно долго. Но при этом считают, что делают все правильно, поэтому и возмущаются напоминаниями о надлежащей гигиене рук.
Напомним, что Уляна Супрун рассказала, как эффективно лечить туберкулез в домашних условиях.