Как правильно мыть руки, чтобы не заразится опасными болезнями: советы от Супрун

Ульяна Супрун дала полезные советы касательно того, как правильно мыть руки, чтобы не заболеть не только коронавирусом, но и другими опасными болезнями, включая грипп, гепатит А, кишечные инфекции и респираторные заболевания.

Экс-глава Минздрава заявила, что чистые руки - это наш барьер, который предотвращает попадание различных возбудителей болезней в организм. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мытье рук работает при нескольких условиях

Мыть руки нужно часто - вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей. Мыть руки нужно тщательно - наша кожа содержит много неровностей, и мыло надо нанести на всю поверхность рук. Мыть руки нужно долго - не менее 30 секунд. Именно столько времени примерно нужно мылу и воде, чтобы разрушить оболочки бактерий и вирусов, и их уничтожить.

Руки надо мыть обязательно

После возвращения с улицы домой;

После пользования общественным транспортом;

До, во время, и после приготовления пищи;

Перед едой;

До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями);

После кашля, чихания, выдувания носа;

После посещения туалета;

После контакта с животными и пищей для животных;

После касания мусора;

После изменения памперсов и уборка туалета ребенка;

До и после обработки пореза или раны.

Эксперт также отметила, что множество опросов и небольших исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство людей не моют тщательно руки, моют их неправильно или недостаточно долго. Но при этом считают, что делают все правильно, поэтому и возмущаются напоминаниями о надлежащей гигиене рук.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, как эффективно лечить туберкулез в домашних условиях.