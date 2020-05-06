Як правильно мити руки, щоб не заразитися небезпечними хворобами: поради від Супрун

Уляна Супрун дала корисні поради щодо того, як правильно мити руки, щоб не захворіти не тільки коронавірусом, але й іншими небезпечними хворобами, включаючи грип, гепатит А, кишкові інфекції та респіраторні захворювання.

Ексглава МОЗ заявила, що чисті руки - це наш бар'єр, який запобігає потраплянню різних збудників хвороб в організм. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Миття рук працює за кількох умов

Мити руки потрібно часто - віруси можуть знову і знову потрапляти на руки з різних поверхонь. Мити руки потрібно ретельно - наша шкіра містить багато нерівностей, і мило треба нанести на всю поверхню рук. Мити руки потрібно довго - не менше 30 секунд. Саме стільки часу потрібно приблизно милу і воді, щоб зруйнувати оболонки бактерій і вірусів, і їх знищити.

Руки треба мити обов'язково

Після повернення з вулиці додому;

Після користування громадським транспортом;

До, під час, і після приготування їжі;

Перед вживанням їжі;

До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами);

Після кашляння, чхання, видування носа;

Після відвідування туалету;

Після контакту з тваринами і їжею для тварин;

Після торкання сміття;

Після зміни памперсів і прибирання туалету дитини;

До і після обробки порізу чи рани.

Експерт також зазначила, що безліч опитувань і невеликих досліджень свідчать про те, що переважна більшість людей не миють ретельно руки, миють їх неправильно або недостатньо довго. Але при цьому вважають, що роблять все правильно, тому й обурюються нагадуваннями про належну гігієну рук.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як ефективно лікувати туберкульоз в домашніх умовах.