Як правильно мити руки, щоб не заразитися небезпечними хворобами: поради від Супрун

Уляна Супрун розповіла, як правильно мити руки, щоб захистити себе від важких хвороб
Уляна Супрун дала корисні поради щодо того, як правильно мити руки, щоб не захворіти не тільки коронавірусом, але й іншими небезпечними хворобами, включаючи грип, гепатит А, кишкові інфекції та респіраторні захворювання.
Ексглава МОЗ заявила, що чисті руки - це наш бар'єр, який запобігає потраплянню різних збудників хвороб в організм. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
Експерт також зазначила, що безліч опитувань і невеликих досліджень свідчать про те, що переважна більшість людей не миють ретельно руки, миють їх неправильно або недостатньо довго. Але при цьому вважають, що роблять все правильно, тому й обурюються нагадуваннями про належну гігієну рук.
Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як ефективно лікувати туберкульоз в домашніх умовах.