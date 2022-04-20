Как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы быть здоровым и счастливым

Считается, что купание в Чистый четверг поможет вам смыть тревоги, усталость, стресс и поможет оставаться бодрым и здоровым весь следующий год.

Как правильно купаться

Перед омовением и в процессе купания нужно прочитать молитвы. Проводить все процедуры следует до восхода солнца. Умойтесь сразу после пробуждения с серебряной монетки или ложки, тогда сохраните свое здоровье и красоту. Купаться советуют стоя. Лучше, чтобы вода была холодной. А когда вода будет стекать, необходимо представить, что это льется не просто вода, а вода, которая смывает негатив и очищает душу.

Христиане верят, что вода в Чистый четверг может смыть все грехи и проблемы, которые накопились за прошлый год.

Омывая себя водой, нужно прочитать такую молитву

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (у) Божьего (ю), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

В Великий четверг необходимо принести из церкви так называемую страстную свечу, которая помогает в лечении самых разных заболеваний.

Заговоры на Чистый четверг, связанные с достатком в доме

Если в Чистый четверг трижды пересчитать все деньги, находящиеся в доме, то на протяжении всего года они будут в полном достатке. Подсчетами следует заниматься утром, в полдень, и ближе к ночи, таясь не только от посторонних, но и от тех, кто постоянно проживает в доме.

Если вымыть двери и окна водой, в которую положена мелочь, то в течение всего года ваши денежные доходы будут расти как на дрожжах.