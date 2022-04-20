Чистый четверг на пороге: что строго запрещено и самый большой грех этого дня
Чистый, Великий, или Страстный четверг - один из самых важных дней Страстной недели. В этот день главной традицией является очищение как духовное, так и телесное. Верующие вспоминают про Тайную вечерю и омовение Иисусом ног апостолов.
Что строго запрещено делать 21 апреля - читайте ниже в материале Styler.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Лениться, оставлять грязную посуду, нестиранные вещи, замоченную белье, сорить в доме - будут ссоры.
Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, то весь год проведет в ссорах с родными.
Самым большим грехом этого дня является провести его в лености, не навести в доме порядок, оставить грязь на завтра.
Воду после уборки в доме нельзя выливать в пределах дома, вынесите ее на улицу - так вы избавите дом от негативной энергии. Самое лучшее - вынести в место, где ничего не растет.
Также нельзя занимать деньги, чтобы не потерять свое благосостояние.
Что можно и надо сделать в этот день
Обязательно надо очиститься: как тело, так и мысли. До восхода солнца стоит искупаться - считается, что это залог красоты и здоровья на целый год.
Стоит тщательно убрать, вынести хлам из дома, закончить стирку. Ведь после Чистого четверга и до самой Пасхи нельзя убираться дома.
Именно в Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца, готовить пасхальные блюда.
Можно не только мыться, но и стричься. Считается, что с подстриженными в этот день волосами "отстригаются" болезни и неудачи.
В Чистый четверг стоит посетить службу в храме, причаститься, зажечь свечи и принести их домой.
Ранее мы писали, когда можно и нельзя печь паски.