Як правильно купатися в Чистий четвер, щоб бути здоровим і щасливим

Вважається, що купання в Чистий четвер допоможе вам змити тривоги, втому, стрес і допоможе залишатися бадьорим і здоровим весь наступний рік.

Як правильно купатися

Перед обмиванням і в процесі купання потрібно прочитати молитви. Проводити всі процедури слід до сходу сонця. Вмийтеся відразу після пробудження зі срібної монетки або ложки, тоді збережете своє здоров'я і красу. Купатися радять стоячи. Краще, щоб вода була холодною. А коли вода буде стікати, необхідно уявити, що це ллється не просто вода, а вода, яка змиває негатив і очищає душу.

Християни вірять, що вода в Чистий четвер може змити всі гріхи і проблеми, які накопичилися за минулий рік.

Омиваючи себе водою, потрібно прочитати таку молитву

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь. Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності , від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

У Великий четвер необхідно принести з церкви так звану страсну свічку, яка допомагає в лікуванні самих різних захворювань.

Замовляння на Чистий четвер, пов'язані з достатком в домі

Якщо в Чистий четвер тричі перерахувати всі гроші, що знаходяться в будинку, то протягом усього року вони будуть в повному достатку. Підрахунками слід займатися вранці, опівдні, і ближче до ночі, криючись не тільки від сторонніх, але і від тих, хто постійно проживає в домі.

Якщо вимити двері і вікна водою, в яку покладена дрібниця, то протягом усього року ваші грошові доходи будуть рости як на дріжджах.