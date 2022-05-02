Сети АЗС могут продавать премиальное топливо без ограничений по цене, но есть условие
Кабинет министров отменил верхнюю границу стоимости премиального топлива для украинских автозаправочных станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство отчиталось о положении дел в отечественной энергетике на вечер понедельника. Кабмин разрешил повысить цены на топливо премиум-класса, если будет исполнено другое условие.
"Кабинет министров Украины убрал потолок цены на премиальное горючее для АЗС при условии торговли горючим и по регулируемым ценам", – говорится в сообщении.
Ранее Кабмин повысил предельный уровень торговых надбавок на дизтопливо и бензин. Такие шаги должны сделать невозможным дефицит топлива на АЗС.
К слову, Кабинет министров согласовал отстранение от должности гендиректора "Укргаздобычи".
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