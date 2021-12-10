Как правильно и быстро разморозить мясо: действенные способы от экспертов

Как правильно размораживать мясо

Так, есть безопасные способы размораживать мясо и хранить его вне опасной зоны. В частности, методы размораживания мяса варьируются в зависимости от того, сколько времени им нужно, и насколько они безопасны.

Размораживание в холодильнике

Этот способ считается самым безопасным. Все потому, что пока холодильник работает должным образом, температура никогда не будет превышать 4 градуса.

Таким способом мясо будет размораживаться медленно. Общее время разморозки для этого метода может составлять от десяти до сорока восьми часов.

Как правильно размораживать мясо (freepik)

Метод холодной воды

Так, если мясо находится в оригинальной упаковке или другом типе герметичной упаковки, окуните пакет в холодную воду.

Используйте тарелку или другой тяжелый предмет, чтобы обвесить мясо, чтобы оно было полностью погруженным. Размораживание в холодной воде лучше подходит для некоторых кусков мяса, например, куриных грудок без костей, свиных отбивных и говяжьего фарша.

Комнатная температура

Комнатная температура колеблется от 20 до 25 градусов по Цельсию, а именно наиболее удобна для развития вредных бактерий.

Поэтому нужно часто проверять температуру размораживаемого мяса.

Стоит начать размораживание мясо на столе при комнатной температуре, а затем переместите его в холодильник.

Как правильно размораживать мясо (freepik)

Размораживание в микроволновой печи

Чтобы быстро разморозить мясо, то можно его положить в микроволновую печь на режиме разморозки.

Микроволновая печь должна размораживать продукты достаточно быстро, чтобы мясо не задерживалось в зоне опасности достаточно долго для развития вредных бактерий.