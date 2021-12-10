Як правильно і швидко розморозити м'ясо: дієві способи від експертів

Як правильно розморожувати м'ясо

Так, є безпечні способи розморожувати м'ясо та зберігати його поза небезпечною зоною. Зокрема, методи розморожування м'яса відрізняються залежно від того, скільки часу вони потребують, і наскільки вони безпечні.

Розморожування у холодильнику

Цей спосіб вважається найбезпечнішим. Все тому, що поки холодильник функціонує належним чином, температура ніколи не буде перевищувати 4 градуси.

Так, таким способом м'ясо буде розморожуватись повільно. Загальний час розморожування для цього методу може становити від десяти до сорока восьми годин.

Як правильно розморожувати м'ясо (freepik)

Метод холодної води

Так, якщо м'ясо перебуває в оригінальній упаковці або іншому типі герметичної упаковки, занурте пакет у холодну воду.

Використовуйте тарілку або інший важкий предмет, щоб обважити м'ясо, щоб воно було повністю зануреним. Розморожування в холодній воді краще підходить для деяких шматків м'яса, наприклад, курячих грудок без кісток, свинячих відбивних та яловичого фаршу.

Кімнатна температура

Кімнатна температура коливається від 20 до 25 градусів за Цельсієм, а саме найбільш зручна для розвитку шкідливих бактерій.

Тому потрібно часто перевіряти температуру розморожуваного м'яса.

Варто почати розморожування м'ясо на столі при кімнатній температурі, а потім перемістіть його в холодильник.

Як правильно розморожувати м'ясо (freepik)

Розморожування у мікрохвильовій печі

Аби швидко розморозити м'ясо, то можна його покласти в мікрохвильову піч на режимі розморожування.

Мікрохвильова піч повинна розморожувати продукти досить швидко, щоб м'ясо не затримувалося в зоні небезпеки достатньо довго для розвитку шкідливих бактерій.