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Як правильно і швидко розморозити м'ясо: дієві способи від експертів

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:23
Як правильно і швидко розморозити м'ясо: дієві способи від експертів Як правильно розморожувати м'ясо (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Розморожувати м'ясо потрібно тільки безпечними способами. Також все залежить від часу та типу м'яса, який ви розморожуєте. Зокрема, у міністерстві сільського господарства США визначали "небезпечний діапазон температури" для розморожування м'яса в проміжку між 4 градусами та 60 градусами за Цельсієм.

Про це пише MasterClass.

Як правильно розморожувати м'ясо

Так, є безпечні способи розморожувати м'ясо та зберігати його поза небезпечною зоною. Зокрема, методи розморожування м'яса відрізняються залежно від того, скільки часу вони потребують, і наскільки вони безпечні.

Розморожування у холодильнику

Цей спосіб вважається найбезпечнішим. Все тому, що поки холодильник функціонує належним чином, температура ніколи не буде перевищувати 4 градуси.

Так, таким способом м'ясо буде розморожуватись повільно. Загальний час розморожування для цього методу може становити від десяти до сорока восьми годин.

Як правильно і швидко розморозити м'ясо: дієві способи від експертів

Як правильно розморожувати м'ясо (freepik)

Метод холодної води

Так, якщо м'ясо перебуває в оригінальній упаковці або іншому типі герметичної упаковки, занурте пакет у холодну воду.

Використовуйте тарілку або інший важкий предмет, щоб обважити м'ясо, щоб воно було повністю зануреним. Розморожування в холодній воді краще підходить для деяких шматків м'яса, наприклад, курячих грудок без кісток, свинячих відбивних та яловичого фаршу.

Кімнатна температура

Кімнатна температура коливається від 20 до 25 градусів за Цельсієм, а саме найбільш зручна для розвитку шкідливих бактерій.

Тому потрібно часто перевіряти температуру розморожуваного м'яса.

Варто почати розморожування м'ясо на столі при кімнатній температурі, а потім перемістіть його в холодильник.

Як правильно і швидко розморозити м'ясо: дієві способи від експертів

Як правильно розморожувати м'ясо (freepik)

Розморожування у мікрохвильовій печі

Аби швидко розморозити м'ясо, то можна його покласти в мікрохвильову піч на режимі розморожування.

Мікрохвильова піч повинна розморожувати продукти досить швидко, щоб м'ясо не затримувалося в зоні небезпеки достатньо довго для розвитку шкідливих бактерій.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський назвав найнебезпечніше м'ясо.

Також ми писали, що лікарі назвали продукти, які "вирощують" камені в нирках.

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