Правильний догляд за цим органом призведе до чистої та здорової шкіри обличчя

Лікар розкрив дивовижний секрет досягнення чистої та здорової шкіри. Як виявилось, є орган, який потребує належного догляду, але всі про це забувають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Карана Раджі.

Який орган потребує особливого догляду

Медик став популярним у мережі завдяки своїм простим порадам щодо здоров’я. Він розбиває складні теми здоров’я на прості для розуміння фрагменти.

Нещодавно він розповів, як одна частина тіла, про яку часто забувають, насправді має вирішальне значення для бездоганного кольору обличчя. Зокрема, тим, хто мріє про ідеальну шкіру, можливо, настав час зосередитися на здоров’ї свого кишківника.

"Здоров’я вашого кишківника сильно впливає на шкіру, і я навіть не кажу про дієту. Ваш кишечник спілкується зі шкірою через мікробіом та імунну систему", - йдеться у повідомленні.

За його словами, алергічні реакції на їжу можуть проявлятися як проблеми зі шкірою. Наприклад, якщо у вас є алергічна реакція на їжу, перші ознаки можуть бути на шкірі - висип або набряк губ.

Крім того, доктор Радж зазначив, що існують дані про зв’язок між здоров’ям кишечника та екземою у молодих людей. Він сказав, що в середньому люди з таким захворюванням шкіри мають нижчий рівень різноманітності кишкових мікробіомів і корисних кишкових бактерій.

Що ще може вплинути на шкіру

Це вказує на наявність сильного зв’язку між здоров’ям кишечника та захворюваннями шкіри.

Крім того, він припустив, що навіть стан мозку може вплинути на шкіру, тому що такі фактори, як емоційний стрес, можуть спровокувати висипання та погіршити наявні захворювання шкіри, так само як і дієта, режим сну та рівень активності

Загалом експерт рекомендував менше турбуватися про суворий догляд за шкірою, а більше про те, як зміна способу життя може значно покращити здоров’я шкіри.

Неправильне харчування з великою кількістю вуглеводів сприяє виникненню дисбактеріозу кишківника та порушенню цілісності кишкового бар'єра, що, своєю чергою, може запускати метаболічне запалення, яке і призводить до появи вугрів.