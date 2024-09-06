Правильный уход за этим органом приведет к чистой и здоровой коже лица
Врач раскрыл удивительный секрет достижения чистой и здоровой кожи. Как оказалось, есть орган, нуждающийся в надлежащем уходе, но все об этом забывают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Карана Раджи.
Какой орган требует особого ухода
Медик стал популярным в сети благодаря своим простым советам по здоровью. Он разбивает сложные темы здоровья на простые для понимания фрагменты.
Недавно он рассказал, как одна часть тела, о которой часто забывают, имеет решающее значение для безупречного цвета лица. В частности, тем, кто мечтает об идеальной коже, возможно, пора сосредоточиться на здоровье своего кишечника.
"Здоровье вашего кишечника сильно влияет на кожу, и я даже не говорю о диете. Ваш кишечник общается с кожей через микробиом и иммунную систему", - говорится в сообщении.
По его словам, аллергические реакции на еду могут проявляться как проблемы с кожей. Например, если у вас есть аллергическая реакция на еду, первые признаки могут быть на коже - сыпь или отек губ.
Кроме того, доктор Радж отметил, что существуют данные о связи между здоровьем кишечника и экземой у молодых людей. Он сказал, что в среднем люди с таким заболеванием кожи имеют более низкий уровень разнообразия кишечных микробиомов и полезных кишечных бактерий.
Что еще может повлиять на кожу
Это указывает на наличие сильной связи между здоровьем кишечника и болезнями кожи.
Кроме того, он предположил, что даже состояние мозга может повлиять на кожу, потому что такие факторы, как эмоциональный стресс, могут спровоцировать сыпь и ухудшить имеющиеся заболевания кожи, равно как и диета, режим сна и уровень активности.
В целом эксперт рекомендовал меньше беспокоиться о суровом уходе за кожей, а больше о том, как изменение образа жизни может значительно улучшить здоровье кожи.
Неправильное питание с большим количеством углеводов способствует возникновению дисбактериоза кишечника и нарушению целостности кишечного барьера, что в свою очередь может запускать метаболическое воспаление, которое и приводит к появлению угрей.
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