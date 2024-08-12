Правильне харчування бореться з поширеним дефіцитом в організмі, який викликає головний біль

Що таке феритин

Феритин - білковий комплекс, який є найбільш поширеним місцем зберігання заліза в організмі, по суті він працює як депо.

Хоча тест на феритин використовується для вимірювання рівня запасів заліза в організмі, феритин - це не те саме, що залізо. Якщо пояснити дуже спрощено, молекула феритину виглядає як багато спіралей, між завитками яких скупчуються атоми заліза :

Залізо є важливим для транспортування кисню в крові, створення гемоглобіну та регулювання роботи імунної системи. Коротко кажучи, залізо є важливим мікроелементом в еритроцитах, який переносить кисень до клітин організму, тоді як феритин зберігає залізо та вивільняє його, коли воно потрібно організму.

Норма феритину для жінок - від 30 до 120 мкг/л. Знижений рівень у жінок з часом провокує ламкість волосся та нігтів, блідість шкіри. У чоловіків показник дещо вищий, ніж у жінок та складає від 30 до 250 мкг/л.

Жінки дітородного віку мають вищий ризик дефіциту заліза порівняно з жінками після менопаузи, оскільки вони втрачають у середньому 30-40 мл багатої залізом крові протягом кожного менструального циклу.

Ознак низького рівня феритину

До основних ознак низького феритину відносять:

блідий колір обличчя

часта втома

постійні головні болі

сухість шкіри та волосся

апатія та дратівливість

Найчастіше причинами розвитку анемії є незбалансоване харчування, порушення засвоєння заліза та кровотечі. Серед останніх найбільш поширені рясні менструації у жінок, а також шлунково-кишкові кровотечі, викликані виразковою хворобою або варикозним розширенням вен стравоходу.

Як харчуватись

Найліпше залізо засвоюється з продуктів тваринного походження: червоного м'яса, печінки, морепродуктів.

Рекордсмени з його вмісту серед рослинної їжі - горіхи, бобові, гречка, чорнослив, курага, листова капуста, морська капуста, кунжут, шпинат, яблука, гранат. Аби залізо якнайкраще засвоювалося, слід доповнювати його вітаміном С, котрий міститься у капусті, цитрусових, кислих ягодах.

Вегетаріанці можуть підтримувати здоровий рівень заліза, наприклад, поєднуючи багату залізом рослинну їжу з вітаміном С.

Важливо, що не слід приймати препарати заліза без призначення лікаря або вдаватися до неперевірених засобів народної медицини.