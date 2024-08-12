Правильне харчування бореться з поширеним дефіцитом в організмі, який викликає головний біль

У організмі є дуже важливий білок, який відповідає за кількість заліза. Мова про феритин. Він суттєво впливає на самопочуття, імунітет, стан здоров'я та навіть зовнішній вигляд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Феритин - білковий комплекс, який є найбільш поширеним місцем зберігання заліза в організмі, по суті він працює як депо.
Хоча тест на феритин використовується для вимірювання рівня запасів заліза в організмі, феритин - це не те саме, що залізо. Якщо пояснити дуже спрощено, молекула феритину виглядає як багато спіралей, між завитками яких скупчуються атоми заліза :
Залізо є важливим для транспортування кисню в крові, створення гемоглобіну та регулювання роботи імунної системи. Коротко кажучи, залізо є важливим мікроелементом в еритроцитах, який переносить кисень до клітин організму, тоді як феритин зберігає залізо та вивільняє його, коли воно потрібно організму.
Норма феритину для жінок - від 30 до 120 мкг/л. Знижений рівень у жінок з часом провокує ламкість волосся та нігтів, блідість шкіри. У чоловіків показник дещо вищий, ніж у жінок та складає від 30 до 250 мкг/л.
Жінки дітородного віку мають вищий ризик дефіциту заліза порівняно з жінками після менопаузи, оскільки вони втрачають у середньому 30-40 мл багатої залізом крові протягом кожного менструального циклу.
До основних ознак низького феритину відносять:
Найчастіше причинами розвитку анемії є незбалансоване харчування, порушення засвоєння заліза та кровотечі. Серед останніх найбільш поширені рясні менструації у жінок, а також шлунково-кишкові кровотечі, викликані виразковою хворобою або варикозним розширенням вен стравоходу.
Найліпше залізо засвоюється з продуктів тваринного походження: червоного м'яса, печінки, морепродуктів.
Рекордсмени з його вмісту серед рослинної їжі - горіхи, бобові, гречка, чорнослив, курага, листова капуста, морська капуста, кунжут, шпинат, яблука, гранат. Аби залізо якнайкраще засвоювалося, слід доповнювати його вітаміном С, котрий міститься у капусті, цитрусових, кислих ягодах.
Вегетаріанці можуть підтримувати здоровий рівень заліза, наприклад, поєднуючи багату залізом рослинну їжу з вітаміном С.
Важливо, що не слід приймати препарати заліза без призначення лікаря або вдаватися до неперевірених засобів народної медицини.
Раніше ми повідомляли, який фрукт зменшує старіння та підвищує імунітет.
Читайте також, чи справді родзинки корисні для здоров'я і як правильно їх вживати.