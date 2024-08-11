Скарб українських садів. Який фрукт зменшує старіння та підвищує імунітет

Ці маленькі жовті або червоні сливи, які можна зустріти вздовж сільських доріг або на присадибних ділянках, асоціюються з дитинством. Наші бабусі збирали стиглі плоди і робили дивовижний компот зі сливи, яку багато хто знає, як аличу.

Чим корисна алича (мірабель)

Мірабель та її культурні сорти, Слива Мірабель з Нансі або Мірабель Флотова (лат. Prunus domestica subsp. syriaca або Prunus domestica var. cereato) - це сорт домашньої сливи.

Зазвичай це невелике дерево або чагарник з кулястими кісточками діаметром 2-3 см жовтого або червоного кольору. Слива плодоносить у першій половині серпнявона дуже поширена в Україні і часто дико росте на вулицях або в полях.

Стиглі плоди смачні і солодкі, а м'якоть мірабель легко відділяється від кісточки. Слива Ałycza (Prunus cerasifera), також відома як алича, також часто називають сливою мірабель і має схожі за розміром і кольором плоди, але кісточка плоду щільно прилягає і її важко відокремити від м’якоті.

Плоди мірабель солодкі і ароматні, а в 100 грамах міститься приблизно 46 ккал. Сливи містять багато цінних вітамінів, є джерелом клітковини, а також містять велику кількість вітаміну С і А у формі каротиноїдів, а також вітаміни групи В (включаючи фолієву кислоту), вітамін Е і К.

Фрукти також містять мінерали такі як мідь, залізо, магній, марганець, фосфор, калій, селен і цинк, а також антиоксидантні поліфеноли.

Корисні властивості фруктів

Плід містить бета-каротин, заексантин і флавоноїди, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості, а також корисні для зору. Вони підтримують функціонування жовтої плями в оці, тим самим сповільнюючи процес старіння та сприяючи правильній гостроті зору.

Фрукти містять велику кількість вітаміну С, який є природним антиоксидантом, а це означає, що він бореться із запаленням і зменшує шкоду, спричинену вільними радикалами. Вітамін С також стимулює вироблення лейкоцитів, які охороняють імунну систему та захищають від інфекцій.

Сливи мірабель дуже корисні (фото: wikipedia.org)

Мірабель містить багато калію і магнію, які благотворно впливають на кровоносну систему і роботу м'язів, тому вони також піклуються про серце. Темні сорти мірабель також містять ресвератрол (також міститься в темному винограді та червоному вині). Цей антиоксидант бореться із запаленнями, регулює кровотік, запобігає накопиченню атеросклеротичних бляшок у венах і артеріях, таким чином знижуючи рівень холестерину в крові та захищаючи від розвитку атеросклерозу.

У сливах міститься велика кількість водорозчинної клітковини, тобто пектину. Завдяки їм вони підтримують процеси травлення і регулюють ритм випорожнення, запобігаючи запорам. Крім того, вони містять сорбітол, який має легку проносну дію.

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, включаючи вітамін С і бета-каротин, мірабель допомагає виводити вільні радикали з організму і таким чином зменшувати окислювальний стрес. Вільні радикали викликають пошкодження клітин і запалення, а також прискорюють процес старіння. Вживаючи фрукти, ви дбаєте не тільки про своє здоров'я, а й про свою красу, адже вони відстрочують старіння, підвищують еластичність шкіри, розгладжують її та зменшують видимість зморшок.

Що ще можна приготувати з цих фруктів?

Стиглі і солодкі плоди мірабель можна їсти сирими і додавати в холодні або теплі десерти, торти, кекси або тарталетки. Цікаво, що незрілі, ще злегка зелені плоди використовують для приготування соусів і заправок, щоб надати стравам злегка кислуватий і терпкий смак.