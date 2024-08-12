Правильное питание борется с распространенным дефицитом в организме, вызывающим головную боль

Что такое ферритин

Ферритин - белковый комплекс, который является наиболее распространенным местом хранения железа в организме, по сути он работает как депо.

Хотя тест на ферритин используется для измерения уровня запасов железа в организме, ферритин - это не то же, что железо. Если объяснить очень упрощенно, молекула ферритина выглядит как много спиралей, между завитками которых скапливаются атомы железа.

Железо важно для транспортировки кислорода в крови, создания гемоглобина и регулирования работы иммунной системы. Короче говоря, железо является важным микроэлементом в эритроцитах, который переносит кислород в клетки организма, тогда как ферритин сохраняет железо и высвобождает его, когда оно требуется организму.

Норма ферритина для женщин - от 30 до 120 мкг/л. Сниженный уровень у женщин со временем провоцирует ломкость волос и ногтей, бледность кожи. У мужчин показатель несколько выше, чем у женщин и составляет от 30 до 250 мкг/л.

Женщины детородного возраста имеют более высокий риск дефицита железа по сравнению с женщинами после менопаузы, поскольку они теряют в среднем 30-40 мл богатой железом крови в течение каждого менструального цикла.

Признак низкого уровня ферритина

К основным признакам низкого ферритина относят:

бледный цвет лица

часто усталость

постоянные головные боли

сухость кожи и волос

апатия и раздражительность

Чаще всего причинами развития анемии являются несбалансированное питание, нарушение усвоения железа и кровотечения. Среди последних наиболее распространены обильные менструации у женщин, а также желудочно-кишечные кровотечения, вызванные язвенной болезнью или варикозным расширением вен пищевода.

Как питаться

Лучше всего железо усваивается из продуктов животного происхождения: красного мяса, печени, морепродуктов.

Рекордсмены по его содержанию среди растительной пищи - орехи, бобовые, гречка, чернослив, курага, листовая капуста, морская капуста, кунжут, шпинат, яблоки, гранат. Чтобы железо лучше усваивалось, следует дополнять его витамином С, который содержится в капусте, цитрусовых, кислых ягодах.

Вегетарианцы могут поддерживать здоровый уровень железа, например сочетая богатую железом растительную пищу с витамином С.

Важно, что не следует принимать препараты железа без назначения врача или прибегать к непроверенным средствам народной медицины.