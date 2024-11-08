Правильна підготовка троянд до зими: покрокова інструкція

Чому важливо підготувати троянди до зимівлі

Зима близько, і незабаром садовий сезон завершиться до весни. Однак це не означає, що можна залишити троянди без підготовки, адже морози можуть сильно пошкодити кущі.

Належне укриття дозволить рослинам легше пережити холодну пору року. Багато сортів троянд, особливо вибагливі, потребують особливої турботи та захисту. Своєчасні дії зможуть допомогти трояндам розпочати весну з новими силами.

Коли починати укриття троянд

Не варто поспішати з укриттям, навіть якщо температура знизилася. Більшість сортів здатні переносити заморозки до -10°C, і раннє укриття може спричинити конденсат, що призведе до гниття.

Укрити рослини потрібно, коли осінь остаточно поверне на стійкі морози. Зазвичай кущі вкривають у суху погоду при температурі -3...-5°C. Попередньо рослини мульчують, прикопують і закріплюють до опор.

Підживлення троянд перед зимівлею

Підживлення восени має бути збалансованим і не надмірним. Для зміцнення рослин рекомендують вносити калійно-фосфорні добрива у вересні, щоб посилити механічну стійкість гілок. Важливі також магній і кальцій, які підвищують зимостійкість.

Напередодні зимівлі можна внести суперфосфат для весняного підживлення, адже він поступово всмоктується в ґрунт. Це дозволяє рослинам накопичити поживні речовини для весни.

Як обрізати троянди перед зимівлею

Обрізка залежить від сорту та стану кущів. Деякі садівники обрізають восени, інші - навесні, щоб уникнути надмірного росту молодих пагонів. Санітарна обрізка видаляє сухі та хворі гілки.

Для ґрунтопокривних і плетистих троянд видаляють невизрілі пагони та бутони, чайно-гібридні троянди обрізають до 40 см. Обрізку краще проводити перед укладенням на зимівлю.

Вибір способу укриття

Існує кілька методів укриття, кожен з яких має свої переваги. Найефективнішим є сухе повітряне укриття на каркасі, яке захищає від сирої погоди та температурних перепадів. Ще один популярний метод - каркас із агроволокном.

Традиційно кущі вкривають сухим листям або гілками, що створює повітряну подушку і захищає від морозів. Навесні укриття поступово відкривають, щоб троянди звикали до свіжого повітря.