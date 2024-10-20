5 справ, які обов'язково треба зробити на городі та в саду в листопаді

Листопад - це час, коли більшість робіт у саду та на городі вже закінчуються, але ще не пізно підготувати рослини до зими. Які листопадові роботи допоможуть підготувати сад та город до зими та забезпечити рослинам сприятливі умови для наступного сезону?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які садово-городні роботи треба виконати в листопаді.

Вологозарядковий полив

Останній великий полив потрібно провести до настання справжніх морозів. Якщо осінь була посушливою, цей полив стане ще важливішим, адже волога в ґрунті допоможе рослинам витримати зимові холоди.

Сухий ґрунт промерзає значно швидше, що може призвести до пошкодження кореневої системи дерев і кущів. Полив треба проводити поступово, даючи воді можливість добре вбратися в землю.

Для молодих дерев зволожують всю площу навколо стовбура, для дорослих - канавки або лунки по периметру пристовбурового кола. Обов’язкове завершення - мульчування ґрунту торфом, перегноєм або сухим листям.

Обрізка дерев

Санітарну обрізку необхідно виконати до настання морозів. При температурах нижче -10°C деревина стає крихкою, а зрізи можуть підмерзати і гнити. Важливо видалити всі пошкоджені та засохлі гілки, а також ті, що ростуть всередину куща або перетинаються з іншими гілками.

Свіжі зрізи обробляють розчином мідного купоросу або спеціальними препаратами для захисту від шкідників і гниття. Обрізка восени допоможе рослинам пережити зиму з меншими втратами.

В листопаді треба вже видаляти з городу сухі рослини (фото: Freepik.com)

Заготівля живців

Заготівля живців проводиться у період після опадання листя і до перших морозів. Живці зрізають із однорічних пагонів, переважно з південної сторони дерева. Оптимальна товщина живця становить близько 7 мм, а довжина - 30-40 см.

Заготовлений матеріал зберігають до весни в прохолодному місці при температурі близько нуля. При цьому слід підготувати живці з запасом, оскільки частина з них може не пережити зиму.

Захист від шкідників

Листопад - це також час для захисту саду від гризунів, які взимку активно пошкоджують кору дерев. Для захисту стовбури обв’язують гілками хвої, сіткою або укривним матеріалом. Це допоможе не лише захистити від шкідників, але й від морозів.

Крім того, можна застосовувати отруйні приманки для гризунів, однак з обережністю, щоб не нашкодити домашнім тваринам.

Сухе листя варто прибрати, бо в ньому можуть жити комахи-шкідники (фото: Freepik.com)

Побілка дерев

Побілку дерев доцільніше виконувати восени, оскільки вона захищає кору від морозів і шкідників, що зимують під нею. Для побілки використовують готові суміші або готують самостійно, змішуючи вапно, мідний купорос і клей для кращої фіксації.

Шар побілки повинен бути достатньо товстим, щоб ефективно захищати стовбури протягом зими. Важливо наносити кілька шарів, чекаючи повного висихання попереднього.