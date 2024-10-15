Як правильно укрити рослини на зиму, щоб вони пережили холод: поради садівників

З наближенням холодів особливу актуальність для садівників набуває захист рослин від різких перепадів температури та сильного морозного вітру, який може висушити гілки. Як правильно підготувати сад до зими та забезпечити оптимальні умови для зимівлі чутливих до морозу рослин?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які види зимового укриття будуть оптимальні для різних рослин вашого саду і городу.

Які рослини потрібно укривати на зиму

Особливо вразливі в зимовий період теплолюбні багаторічники, екзотичні квіти, а також декоративні та хвойні кущі віком до чотирьох років. Обов'язковому укриттю на зиму підлягають:

троянди,

гортензії,

рододендрони,

кущі вейгели,

деревовидні піони,

туї,

тиси,

ялівці,

виноград,

молоді персики та абрикоси.

Укриття на зиму потребують рослини, висаджені восени, які не встигли добре вкоренитися.

Зимове укриття забезпечить краще приживлення кореневої системи пізно пересаджених або слабо вкорінених рослин, захистить поверхнево розташовану кореневу систему та молоді пагони від вимерзання при низьких температурах і відсутності снігового покриву.

Дуже багато рослин погано переносять холод (фото: GettyImages)

Коли укривають рослини на зиму

У південних регіонах, особливо малосніжних, рослини на зиму укривають для збереження снігу. Теплі укриття потрібні лише представникам субтропічних і тропічних зон, які не витримують навіть слабких похолодань.

У центральних регіонах укриття рослин на зиму починають наприкінці жовтня. У разі тривалої теплої осені з укриттям краще почекати до початку листопада. Рослини, що вирощуються в середніх регіонах, укривають переважно від тривалих морозів, сонячних опіків і висушуючих вітрів.

У північних регіонах для своєчасного укриття практичніше орієнтуватися на настання постійного похолодання. Укриття рослин проводять після встановлення стійких негативних температур, коли верхній шар ґрунту промерзне.

Утеплення рослин на зиму виконують у ясний сухий день. В дощ не можна укривати рослини, адже у вологому середовищі в прохолодну погоду виникає великий ризик розвитку грибкових інфекцій.

Укриття рослин, особливо тепле, не рекомендується проводити раніше настання холодів.

Як підготувати рослини до укриття на зиму

Перед укриттям на зиму необхідно виконати ряд заходів, щоб допомогти рослинам увійти в стан спокою. Обов'язково проводять рясний полив рослин, щоб волога глибоко проникла в землю.

Перед зимівлею рекомендується підживити рослини фосфорними або калійними добривами. Це допоможе молодим пагонам одерев'яніти, а рослині в цілому зміцніти, щоб краще справлятися з різкими перепадами температур і протистояти сильним морозам.

Добрива, що містять азот, не підходять для осіннього підживлення рослин, оскільки вони провокують ріст молодої зелені, що може призвести до розвитку сильного стресу у рослин.

Обгортання - найпростіший спосіб укриття рослин (фото: Freepik.com)

Які є способи укриття рослин на зиму

Укриття рослин на зиму може бути реалізоване різними способами. До основних способів зимового укриття належать обгортання, мульчування, пеленання, пригинання, повітряно-сухе укриття.

Обгортання рослин на зиму

Обгортання (присипання землею нижньої частини рослини) - найбільш розповсюджений спосіб збереження кореневої системи в регіонах з різкою зміною теплої погоди на похолодання і заморозки.

Обгортають рослини землею, яку згрібають у грудку навколо підстави так, щоб не оголити корені. Горбок роблять висотою від 10 до 40 см, залежно від висоти штамба саджанців або багаторічних пагонів куща.

Мульчування на зиму

Мульчування восени - відмінний спосіб утеплення рослин на зиму. У мульчуванні ґрунту потребують недостатньо холодостійкі рослини з поверхневою кореневою системою, а також молоді рослини, які ще не встигли розвинути потужну кореневу систему.

Для мульчування ґрунту під рослинами використовують сухе опале листя, за винятком дубових та горіхових листків.

Як мульчу також використовують перепрілі напіврозкладені тирси, дрібну стружку, подрібнену траву, солому, торф, торф'яні шматки, скошену траву та висушену траву, а також хвою.

Пеленання рослин

Для теплолюбних рослин, а також для чутливих кущів, які не встигли підготуватися до зими, краще використовувати пеленання. Для цього використовують як натуральні матеріали, так і готові укриття для рослин, розроблені спеціально для захисту від морозу. Як укриття для зимівлі можуть використовуватися:

Картон

Хвойні гілки

Папір

Ялинові гілки

Поліетилен

Спеціальні мішки для зимового укриття рослин.

Це укриття забезпечує вдалий захист від морозу, якщо їх не накривати занадто щільно, адже це може призвести до перегрівання рослин.

Пригинання гілок

Пригинання кущів дозволяє запобігти ушкодженням під час сильних морозів. Для цього гілки акуратно пригинають до землі і фіксують у такому положенні, щоб уникнути їх відновлення в первісний вигляд. Коли сніг почне танути, гілки повертають на попереднє місце.

Повітряно-сухе укриття

Цей метод дозволяє створити підвищену вологість та утримувати тепло. Для повітряно-сухого укриття використовують:

Спеціальні коробки

Бочки

Дерев'яні ящики

Такі укриття забезпечать додатковий захист від сильного вітру та морозів.