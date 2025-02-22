Правила без винятків: 7 речей, які ніколи не варто прати в гарячій воді

Делікатні тканини

Делікатні речі, такі як шовк, мереживо або вироби з вишивкою, потребують особливого підходу до прання. Гаряча вода може ослабити волокна цих тканин, зробивши їх крихкими або навіть зруйнувавши їх структуру.

Наприклад, шовк після гарячого прання втрачає свій характерний блиск, а вовна чи кашемір можуть зменшитися в розмірі. Щоб зберегти делікатні речі в гарному стані, рекомендується прати їх у холодній воді та використовувати спеціальні мішечки для прання. Завжди звертайте увагу на ярлики з рекомендаціями щодо догляду за делікатними виробами.

Яскраві кольори

Одяг насичених кольорів вимагає обережності при пранні. Гаряча вода сприяє вицвітанню та вимиванню барвників, що призводить до тьмяного вигляду улюблених речей.

Джинси, яскраві футболки або кольорові сукні можуть втратити свою насиченість вже після кількох прань у гарячій воді. Ба більше, фарба може потрапити на інші речі у барабані, залишаючи плями. Щоб уникнути таких проблем, періть яскраві речі у холодній воді та сортуйте білизну за кольорами.

Одяг з плямами

Хоча здається логічним використовувати гарячу воду для боротьби з плямами, у деяких випадках це лише ускладнює ситуацію. Плями на основі білка, такі як кров чи піт, можуть закріпитися у тканині під впливом високих температур.

Також складні плями, як-от шоколад чи молочні продукти, можуть стати ще більш стійкими після гарячого прання. Найкраще рішення - обробити пляму холодною водою та спеціальними засобами до основного прання. Лише після цього можна використовувати теплу воду, якщо це дозволяє ярлик виробу.

Натуральні тканини

Одяг з натуральних волокон, таких як льон, бавовна чи шерсть, чутливий до високих температур. Гаряча вода може спричинити усадку тканини або змінити її форму.

Наприклад, лляні сорочки чи бавовняні футболки після гарячого прання можуть зменшитися на кілька розмірів. Щоб уникнути таких ситуацій, періть натуральні тканини у прохолодній воді та використовуйте делікатний режим прання.

Багато видів речей не можна прати у гарячій воді (фото: Freepik.com)

Синтетичні матеріали

Штучні тканини, такі як поліестер, нейлон або спандекс, також не витримують гарячої води. Висока температура сприяє утворенню ковтунців, розтягуванню волокон та втраті форми. Наприклад, спортивний одяг з еластаном може втратити еластичність і перестати правильно сидіти.

Крім того, темні синтетичні речі можуть вицвісти або "випустити" фарбу на інші предмети білизни. Для підтримки гарного вигляду синтетики рекомендується прати її у прохолодній воді, використовуючи м’які миючі засоби.

Декоративний текстиль

Декоративні елементи на постільній білизні, рушниках або скатертинах потребують особливої уваги під час прання. Вишивка, мереживо чи декоративні вставки легко пошкоджуються під впливом високих температур.

Гаряча вода може призвести до деформації, втрати кольору або навіть розриву таких елементів. Щоб зберегти декоративний текстиль у гарному стані, використовуйте холодну воду та делікатний режим прання. Додатково рекомендується сушити такі речі природним шляхом, щоб уникнути деформацій.

Вінтажні тканини

Антикварний текстиль та сімейні реліквії потребують особливо дбайливого догляду. Гаряча вода може остаточно зруйнувати крихкі волокна старих тканин, залишивши на них дірки або спричинивши втрату форми.

Навіть нові речі з сентиментальною цінністю, наприклад, дитячі хрестильні сукні, краще не піддавати гарячому пранню. У таких випадках краще звернутися до професіоналів або вибрати ручне прання у прохолодній воді, щоб зберегти ці вироби на довгі роки.