Чи можна прати спальний мішок та як це правильно робити

Спальні мішки - важлива частина туристичної або військової екіпіровки, яка забезпечує комфорт та тепло під час ночівлі в холодних умовах. Але з часом вони потребують очищення, оскільки бруд і піт можуть зменшити їх теплоізоляційні властивості.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чи можна прати спальні мішки, які є особливості прання різних типів і як доглядати за ними, щоб вони служили вам довго і надійно.

Як прати синтепонові спальні мішки

Синтепонові спальні мішки - один із найпоширеніших видів для туристів та пішохідних мандрівників. Вони легкі, теплі та доступні за ціною, але синтепон потребує особливого догляду при пранні.

Спочатку варто перевірити, чи дозволяє виробник прання цього типу мішка в машинці. Якщо прання дозволене, вибирайте делікатний режим і холодну воду.

Для сушки синтепон не любить прямого сонячного світла та високих температур, тому краще сушити мішок в розгорнутому вигляді в тіні, повісивши його на широку поверхню. Не забувайте регулярно струшувати мішок під час сушіння, щоб волокна синтепону не злипалися.

Як прати пухові спальні мішки

Пухові спальні мішки - це вибір для тих, хто часто подорожує в холодні умови. Вони забезпечують відмінну теплоізоляцію при мінімальній вазі, але пух є дуже делікатним матеріалом.

Прати пуховий мішок слід лише в тому випадку, якщо це необхідно, і тільки за умов, що ви будете дотримуватися правильних інструкцій. Використовуйте спеціальні миючі засоби для пуха, а прання проводьте тільки вручну або в пральній машині на делікатному режимі з холодною водою.

Важливо не використовувати кондиціонери для білизни, оскільки вони можуть пошкодити структуру пір'я. Після прання важливо ретельно віджати мішок, не викручуючи його, і сушити в горизонтальному положенні, періодично струшуючи, щоб пух не злипався.

Завдяки частому контакту з землею спальні мішки швидко забруднюються (фото: Вікіпедія)

Прання мембранних спальних мішків

Мембранні спальні мішки виготовлені з тканини, яка має водовідштовхувальні властивості, що особливо важливо при активних походах у вологих умовах. Прання мембранних мішків вимагає особливого підходу, щоб зберегти їх захисні властивості.

Прати такі мішки можна тільки в холодній воді, а також використовуючи м'який пральний порошок, спеціально призначений для мембранних тканин. Якщо ви використовуєте машинне прання, вибирайте режим для делікатних тканин, щоб не пошкодити мембрану.

Після прання не варто використовувати сушильну машину, краще залишити мішок сушитися в природних умовах, розмістивши його в добре провітрюваному місці. Під час сушіння варто стежити, щоб мішок не втрачав свою форму, і його шви не були під навантаженням.

Прання спальних мішків з флісу

Флісові спальні мішки популярні завдяки своїй легкості і хорошій теплоізоляції, навіть коли вони вологі. Такі мішки не потребують частого прання, але після використання в умовах підвищеної вологості або брудних походах їх все ж слід очистити.

Прати флісовий мішок можна в пральній машині, вибираючи режим для синтетичних тканин, що дозволяє мінімізувати знос. Важливо використовувати м'які миючі засоби без відбілювачів або кондиціонерів для білизни, оскільки вони можуть порушити структуру волокон флісу.

Після прання фліс треба добре віджимати, але не викручувати, а для сушки розкласти мішок в добре провітрюваному приміщенні. Фліс швидко сохне, тому час від часу його слід струшувати для відновлення форми і запобігання утворенню складок.

Прання спальних мішків з синтетичних матеріалів

Синтетичні спальні мішки мають високу стійкість до вологості та порівняно недорогі. Вони легко очищуються і швидко сохнуть, що робить їх чудовим вибором для активних туристів.

Прати синтетичні мішки можна в пральній машині, при цьому слід використовувати м'яке мийний засіб і ставити мішок на делікатний режим. Важливо дотримуватися інструкцій щодо температури води, щоб матеріал не втратив свої властивості.

Після прання синтетичні мішки не слід сушити на батареях або в гарячих приміщеннях. Для правильної сушки залиште мішок в природних умовах, регулярно струшуючи його для рівномірного розподілу наповнювача.