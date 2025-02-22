Правила без исключений: 7 вещей, которые никогда не стоит стирать в горячей воде

Деликатные ткани

Деликатные вещи, такие как шелк, кружево или изделия с вышивкой, требуют особого подхода к стирке. Горячая вода может ослабить волокна этих тканей, сделав их хрупкими или даже разрушив их структуру.

Например, шелк после горячей стирки теряет свой характерный блеск, а шерсть или кашемир могут уменьшиться в размере. Чтобы сохранить деликатные вещи в хорошем состоянии, рекомендуется стирать их в холодной воде и использовать специальные мешочки для стирки. Всегда обращайте внимание на ярлыки с рекомендациями по уходу за деликатными изделиями.

Яркие цвета

Одежда насыщенных цветов требует осторожности при стирке. Горячая вода способствует выцветанию и вымыванию красителей, что приводит к тусклому виду любимых вещей.

Джинсы, яркие футболки или цветные платья могут потерять свою насыщенность уже после нескольких стирок в горячей воде. Более того, краска может попасть на другие вещи в барабане, оставляя пятна. Чтобы избежать таких проблем, стирайте яркие вещи в холодной воде и сортируйте белье по цветам.

Одежда с пятнами

Хотя кажется логичным использовать горячую воду для борьбы с пятнами, в некоторых случаях это только усложняет ситуацию. Пятна на основе белка, такие как кровь или пот, могут закрепиться в ткани под воздействием высоких температур.

Также сложные пятна, такие как шоколад или молочные продукты, могут стать еще более устойчивыми после горячей стирки. Лучшее решение - обработать пятно холодной водой и специальными средствами до основной стирки. Только после этого можно использовать теплую воду, если это позволяет ярлык изделия.

Натуральные ткани

Одежда из натуральных волокон, таких как лен, хлопок или шерсть, чувствительна к высоким температурам. Горячая вода может вызвать усадку ткани или изменить ее форму.

Например, льняные рубашки или хлопковые футболки после горячей стирки могут уменьшиться на несколько размеров. Чтобы избежать таких ситуаций, стирайте натуральные ткани в прохладной воде и используйте деликатный режим стирки.

Многие виды вещей нельзя стирать в горячей воде (фото: Freepik.com)

Синтетические материалы

Искусственные ткани, такие как полиэстер, нейлон или спандекс, также не выдерживают горячей воды. Высокая температура способствует образованию колтунов, растяжению волокон и потере формы. Например, спортивная одежда с эластаном может потерять эластичность и перестать правильно сидеть.

Кроме того, темные синтетические вещи могут выцвести или "выпустить" краску на другие предметы белья. Для поддержания хорошего вида синтетики рекомендуется стирать ее в прохладной воде, используя мягкие моющие средства.

Декоративный текстиль

Декоративные элементы на постельном белье, полотенцах или скатертях требуют особого внимания во время стирки. Вышивка, кружево или декоративные вставки легко повреждаются под воздействием высоких температур.

Горячая вода может привести к деформации, потере цвета или даже разрыву таких элементов. Чтобы сохранить декоративный текстиль в хорошем состоянии, используйте холодную воду и деликатный режим стирки. Дополнительно рекомендуется сушить такие вещи естественным путем, чтобы избежать деформаций.

Винтажные ткани

Антикварный текстиль и семейные реликвии требуют особенно бережного ухода. Горячая вода может окончательно разрушить хрупкие волокна старых тканей, оставив на них дырки или вызвав потерю формы.

Даже новые вещи с сентиментальной ценностью, например, детские крестильные платья, лучше не подвергать горячей стирке. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам или выбрать ручную стирку в прохладной воде, чтобы сохранить эти изделия на долгие годы.