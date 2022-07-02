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Эти правила спасут ваши комнатные растения в сильную жару

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Суббота 02 июля 2022 18:05
Эти правила спасут ваши комнатные растения в сильную жару Фото: как помочь комнатным растениям пережить жару (modernfarmer.com)
Автор: Владимир Костырин

В жаркую погоду, особенно когда столбики термометров уже несколько дней уходят за 30-градусную отметку, растениям в квартире на подоконниках приходится "сдавать" суровый экзамен на выносливость и стойкость.

Но есть способы помочь своей комнатной флоре пережить высокие температуры и спасти от палящего солнца. Для этого рекомендуют соблюдать некоторые правила.

Об этом передает "Prosto Way".

Для большинства декоративных растений оптимальная температура составляет 20-25 градусов, также "питомцы" на подоконниках в летний сезон особо любят подкормку, и плохо реагируют на холодную воду.

  • Дозированные поливы

Даже если стоит длительный зной и безоблачное небо пропускает много солнечного света, не следует перебарщивать с водой - их можно просто залить, что грозит сгниванием корня. Следует поливать цветы лишь тогда, когда подсохнет почва в горшке.

  • Лучшее время суток для полива и температура воды

Для увлажнения почвы комнатных растений считается самым лучшим временем - вечернее. При этом предпочтение следует отдавать чуть теплой воде, так как студеная слишком холодная жидкость может быть для растения стрессом.

  • Поливаем лейкой

Как правило, на природе травы и другие растения после дождя заметно идут в рост, выгоняют цветы, новые побеги. Для комнатных растений можно создать аналогию такого "теплого душа" при помощи лейки. Рекомендуются такие поливы делать раз в неделю.

  • Свои цвета у горшков

Так как у черных кашпо есть свойство сильнее нагреваться, для выращивания цветов дома лучше выбрать горшки иных оттенков. Рекомендуют белого и серого цветов, но и любые другие тоже подойдут - главное, не слишком темного.

  • Регулярная подкормка

Поскольку летний сезон для растений считается пиковым для цветения и роста, им нужна дополнительная подкормка. Для определенных цветов она - своя, что также следует учитывать, давая питание своим комнатным растениям.

К слову, ранее мы рассказывали, что нужно положить в горшок комнатного растения, чтобы избежать вредителей.

А также писали, какое аптечное средство заставит орхидею цвести снова и снова.

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