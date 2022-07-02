Ці правила врятують ваші кімнатні рослини в сильну спеку
У спекотну погоду, особливо коли стовпчики термометрів вже кілька днів йдуть за 30-градусну позначку, рослинам у квартирі на підвіконнях доводиться "складати" суворий іспит на витривалість і стійкість.
Та є способи допомогти своїй кімнатній флорі пережити високі температури і врятувати від палючого сонця. Для цього рекомендують дотримуватися деяких правил.
Про це передає "Prosto Way".
Для більшості декоративних рослин оптимальна температура становить 20-25 градусів, також "вихованці" на підвіконні в літній сезон особливо люблять підживлення, і погано реагують на холодну воду.
- Дозовані поливи
Навіть якщо стоїть тривала спека і безхмарне небо пропускає багато сонячного світла, не слід "передавати куті меду" з водою - їх можна просто залити, що загрожує згниванню кореня. Слід поливати квіти лише тоді, коли підсохне ґрунт в горщику.
- Кращий час доби для поливу і температура води
Для зволоження ґрунту кімнатних рослин вважається найкращим часом - вечірній. При цьому перевагу слід віддавати трохи теплій воді, оскільки студена занадто холодна рідина може бути для рослини стресом.
- Поливаємо лійкою
Як правило, на природі трави та інші рослини після дощу помітно йдуть у зріст, виганяють квіти, нові пагони. Для кімнатних рослин можна створити аналогію такого "теплого душу" за допомогою лійки. Рекомендуються такі поливи робити раз на тиждень.
- Свої кольори у горщиків
Оскільки у чорних кашпо є властивість сильніше нагріватися, для вирощування квітів вдома краще вибрати горщики інших відтінків. Рекомендують білого і сірого кольорів, але і будь-які інші теж підійдуть - головне, не дуже темного.
- Регулярна підгодівля
Позаяк літній сезон для рослин вважається піковим для цвітіння і зростання, їм потрібне додаткове підживлення. Для певних квітів воно - своє, що також слід враховувати, даючи харчування своїм кімнатним рослинам.
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