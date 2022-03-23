ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как вызвать скорую без мобильного и интернета: лучшие альтернативы

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 17:09
Как вызвать скорую без мобильного и интернета: лучшие альтернативы Фото: скорая помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

При отсутствии мобильной связи и (или) интернета вызвать скорую помощь также возможно.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Если нет мобильной связи

Основной альтернативой мобильной связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). Достаточно набрать 103.

Если нет доступа к стационарному телефону, но есть доступ к интернету, то можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и тому подобное. Об экстренном случае можно сообщить родственникам, друзьям, у которых есть возможность вызвать помощь.

Использовать мобильный телефон как средство радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон необходимо установить специальные мессенджеры, например: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Если нет ни связи, ни интернета

В таком случае наилучшим вариантом будет переместиться к зданиям, которые оборудованы телефонной и/или радиосвязью.

Например, к административным зданиям органов местного самоуправления, отделений почты, пожарно-спасательных частей, отделов полиции и тому подобное.

Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали, как справиться со стрессом во время войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины скорая помощь
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка