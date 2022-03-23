Как вызвать скорую без мобильного и интернета: лучшие альтернативы
При отсутствии мобильной связи и (или) интернета вызвать скорую помощь также возможно.
Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.
Если нет мобильной связи
Основной альтернативой мобильной связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). Достаточно набрать 103.
Если нет доступа к стационарному телефону, но есть доступ к интернету, то можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и тому подобное. Об экстренном случае можно сообщить родственникам, друзьям, у которых есть возможность вызвать помощь.
Использовать мобильный телефон как средство радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон необходимо установить специальные мессенджеры, например: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Если нет ни связи, ни интернета
В таком случае наилучшим вариантом будет переместиться к зданиям, которые оборудованы телефонной и/или радиосвязью.
Например, к административным зданиям органов местного самоуправления, отделений почты, пожарно-спасательных частей, отделов полиции и тому подобное.
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