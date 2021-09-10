Эти правила должны знать все: как спасти кожу лица при постоянном ношении маски

Маска стала неотъемлемым атрибутом жизни украинцев. Без защитного средства невозможно зайти в общественный транспорт, нельзя посещать супермаркеты и магазины, а сейчас еще и большинство школьников вынуждены снова носить маски – на переменах.
Как спасти кожу и не допустить серьезных проблем при постоянном ношении маски, рассказали в Минздраве.
Отказаться от ношения маски сейчас невозможно, так как это единственный способ защитить себя и окружающих от коронавируса. Однако она может доставлять дискомфорт для людей с чувствительной кожей и вызывать маскне – акне, которое появляется от постоянного ношения маски или респиратора.
Как объяснил заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗУ Александр Литус, под маской возникают пот и влага. Они оседают на коже, закупоривают поры. С каждым выдохом влажность под маской увеличивается и создается эффект парника.
Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к активному размножению бактерий и способствовать появлению воспалений. Обычно воспаления появляются в области подбородка, носа и щек.
Если у вас сильное воспаление и припухлость – то есть риск развития дерматита. Это значит, что добавилась вторичная инфекция. Также под маской часто бывают условия для развития кандидозной грибковой микрофлоры.
В таких случаях косметические средства не помогут справиться с проблемой. А самолечение может только навредить и вызвать осложнения, которые потом будет лечить намного сложнее. Необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, защищают ли маски от коронавируса.