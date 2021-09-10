Ці правила повинні знати все: як врятувати шкіру обличчя при постійному носінні маски

Відмовитися від носіння маски зараз неможливо, бо це єдиний спосіб захистити себе та оточення від коронавірусу. Однак вона може доставляти дискомфорт для людей з чутливою шкірою і викликати маскне – акне, яке з'являється від постійного носіння маски або респіратора.

Чому виникають проблеми зі шкірою

Як пояснив завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗУ Олександр Літус, під маскою виникають піт і волога. Вони осідають на шкірі, закорковують пори. З кожним видихом вологість під маскою збільшується і створюється ефект парника.

Підвищена вологість впливає на pH шкіри, а це може привести до активного розмноження бактерій і сприяти появі запалень. Зазвичай запалення з'являються в області підборіддя, носа і щік.

Як доглядати за шкірою обличчя

Після маски необхідно умити обличчя теплою водою. Нову маску слід надягати тільки на сухе обличчя - переконатися, що шкіра висохла після вмивання.

Не забувайте своєчасно міняти маску. Одну маску не можна носити понад 3-4 години.

Перед тим як надіти маску і після неї – вмийтеся та очистить шкіру. Бажано робити невеликі перерви перед надяганням нової маски та давати шкірі "подихати". Але робити це потрібно тільки за умови знаходження в безпечному середовищі.

Щоб уникнути тертя, бажано використовувати зволожувальний крем і лосьйони, які пом'якшують шкіру.

У жарку пору можна використовувати сонцезахисні креми, які містять цинк або титан – вони будуть виступати в якості бар'єру від будь-якого тертя і роздратування.

Періодичне умивання обличчя шампунем від лупи, який містить кето-коназол або сульфід селену, також заспокоює шкіру і допомагає видалити залишки дріжджового грибка, особливо навколо рота і в носощічній складці.

До вечірнього догляду за шкірою можна додати засоби, до складу яких входять саліцилова кислота або інші альфа-гідрксікіслоти, а також бензоїл пероксид, масло чайного дерева або екстракт ромашки. Такі гелі, тоніки та пінки легко знайти в лінійках для проблемної шкіри.

Під час нанесення потрібно бути обережними, особливо, якщо шкіра вже роздратована. В такому випадку вибирайте знижений рівень концентрації або тимчасово перейдіть на делікатні, заспокійливі та зволожувальні засоби. Ексфоліанти бажано використовувати не частіше 2-3 разів на тиждень.

На запалені елементи можна використовувати засоби для точкового нанесення – гідрогелеві патчі, мазі та лосьйони.

Коли вже пора до лікаря-дерматолога

Якщо у вас сильне запалення і припухлість – то є ризик розвитку дерматиту. Це означає, що додалася вторинна інфекція. Також під маскою часто бувають умови для розвитку кандидозної грибкової мікрофлори.

У таких випадках косметичні засоби не допоможуть впоратися з проблемою. А самолікування може тільки нашкодити та викликати ускладнення, які потім буде лікувати набагато складніше. Необхідно звернутися до лікаря, щоб він призначив правильне лікування.