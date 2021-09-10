Ці правила повинні знати все: як врятувати шкіру обличчя при постійному носінні маски

Маска стала невіддільним атрибутом життя українців. Без захисного засобу неможливо зайти в громадський транспорт, не можна відвідувати супермаркети та магазини, а зараз ще й більшість школярів змушені знову носити маски – на перервах.
Як врятувати шкіру і не допустити серйозних проблем при постійному носінні маски, розповіли в МОЗ.
Відмовитися від носіння маски зараз неможливо, бо це єдиний спосіб захистити себе та оточення від коронавірусу. Однак вона може доставляти дискомфорт для людей з чутливою шкірою і викликати маскне – акне, яке з'являється від постійного носіння маски або респіратора.
Як пояснив завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗУ Олександр Літус, під маскою виникають піт і волога. Вони осідають на шкірі, закорковують пори. З кожним видихом вологість під маскою збільшується і створюється ефект парника.
Підвищена вологість впливає на pH шкіри, а це може привести до активного розмноження бактерій і сприяти появі запалень. Зазвичай запалення з'являються в області підборіддя, носа і щік.
Якщо у вас сильне запалення і припухлість – то є ризик розвитку дерматиту. Це означає, що додалася вторинна інфекція. Також під маскою часто бувають умови для розвитку кандидозної грибкової мікрофлори.
У таких випадках косметичні засоби не допоможуть впоратися з проблемою. А самолікування може тільки нашкодити та викликати ускладнення, які потім буде лікувати набагато складніше. Необхідно звернутися до лікаря, щоб він призначив правильне лікування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, чи захищають маски від коронавірусу.