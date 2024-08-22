"Правда страшніше": Сумська виправдала доньку, яка живе в РФ, після скандальних заяв племінника

"Моє ім'я викликає резонанс. Я навчилася абстрагуватися. Настільки це нелегко спочатку було... У кожного є помилки, але головне те, ким ти є зараз. А сьогодні я в першу чергу я волонтерка і для мене це найдорожче в моєму житті", - заявила Сумська.

Також вона пригадала про заяви свого племінника В'ячеслава Хостікоєва. Він висловився про старшу доньку Сумської й засудив її позицію. Про це Сумська пригадує зі сльозами.

Племінник казав, що Паперна не приїхала на поховання їхньої бабусі. При цьому Хостікоєв зазначав, що писав Антоніні та намагався до неї "достукатися". А вона, з його слів, ніяк на це не відповіла.

Сумська висловилася про старшу доньку, яка живе в РФ (скріншот)

Нині Хостікоєв каже, що хоче помиритися з тіткою. А сама вона заявила, що це все неправда.

"Він дав інтерв'ю. І так розгалужувати, так відверто про це говорити і апелювати, чому Тоня не була на похованні мами... Як може долетіти Тоня на поховання, якщо почалось повномасштабне вторгнення?" - заявила Сумська.

"Тоня прилетіла на один день ще тоді, у 2021 році, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ж чи був Слава на дні народження? Ну, дзвінок - це одне, а прийти та обійняти, і привітати - це інше", - зазначила вона.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

А на похованні матері Сумської були лише вона, її чоловік та молодша донька. І в цей, як зазначила актриса, найстрашніший день, вся родина мала бути разом, але нікого з боку її сестри не було.

"Тому, шановні хейтери, правда - вона страшніше", - заявила Сумська.

Сумська та Паперна (фото: facebook.com/osumska)

Що говорив Хостікоєв

У лютому цього року племінник акторки заявив, що писав двоюрідній сестрі на початку повномасштабної війни. Тоді померла їхня бабуся, а Росія вже била ракетами по Україні.

І Паперна, як заявив Хостікоєв, лише читала повідомлення, але нічого не відповідала. Вже потім він зрозумів, що не хоче писати сестрі. Він має до неї багато питань і хоче подивитися їй в очі, аби "зрозуміти її історію".

При цьому племінник Сумської заявив, що був обурений, коли дізнався, до Паперна продовжує будувати кар'єру в РФ та знімається в серіалах. Це, говорив Хостікоєв, "повний атас".