Правда чи вигадка? 6 міфів про комп'ютерні ігри, у які всі вірять

Комп'ютерні ігри давно стали частиною повсякденного життя мільйонів людей по всьому світу. Однак навколо них, як і раніше, витає безліч міфів, у які продовжують вірити навіть досвідчені геймери.

Про 6 міфів про комп'ютерні ігри, в які геймери досі вірять, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Ультра налаштування мають набагато кращий вигляд, ніж високі налаштування

Слова на кшталт "Ultra", "Psycho" або "Ultra Nightmare" звучать ефектно, але виставляти налаштування на максимум у більшості ігор не варто через втрату продуктивності. Хочеться виставити все на максимум, включно з трасуванням променів і шляхів, але навіть топові відеокарти сьогодні не справляються з цією роздільною здатністю в найвимогливіших іграх.

Зниження всього одного рівня налаштувань може дати помітний приріст FPS без втрат у візуальній якості.

Для більшості гравців оптимальними будуть налаштування "Very High" або "High": щоб домогтися чудового балансу між вражаючими візуальними ефектами та плавною продуктивністю. Звісно, зараз доступні технології масштабування та генерації кадрів, які допомагають грати навіть на важких налаштуваннях, але не завжди варто відразу до них вдаватися.

Спочатку варто перевірити, чи впорається ваш ПК з високими налаштуваннями без допомоги DLSS, FSR або XeSS. Масштабування стало нормою, але вмикати генерацію кадрів варто далеко не завжди.

Трасування променів робить гру кращою

Трасування променів і шляхів часто вважаються золотим стандартом візуалу в іграх. Якщо порівняти гру з трасуванням і без нього - перша часто виграє на перший погляд. Але все залежить від того, як саме реалізовано трасування розробниками. Навіть у 2025 році лише кілька ігор дійсно використовують його по максимуму.

Багато ігор, які нібито підтримують трасування, насправді використовують лише один його елемент: тіні, віддзеркалення або освітлення. У таких іграх, як Dead Space (2023), A Plague Tale: Requiem, Resident Evil 4 і Elden Ring, трасування є, але помітного ефекту від нього - мінімум. Зате в Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Control, Black Myth: Wukong і Metro Exodus Enhanced увімкнення трасування радикально перетворює гру.

Фотореалізм дорівнює зануренню

Багато студій сьогодні захопилися гонкою за гіперреалізмом. Раніше фотореалізм був мрією геймерів, але щойно ми його досягли, ефект новизни швидко випарувався. Вважається, що чим реалістичніше виглядає гра, тим сильніше в неї занурюєшся - але це не завжди так.

Щоб дійсно занурити гравця, графіка має поєднуватися з виразним стилем, цікавим геймплеєм і стабільною частотою кадрів. Без цих складових найкрасивіша гра залишається лише візуальною вітриною.

Масштабування завжди виглядає гірше, ніж власна роздільна здатність

Хоча масштабування за допомогою DLSS і FSR стало майже обов'язковим у нових іграх, багато геймерів, як і раніше, скептично до нього ставляться. Їхнє обґрунтування полягає в тому, що масштабування зображення з низькою роздільною здатністю до вищого ніколи не матиме такий самий гарний вигляд, як справжня, тобто власна роздільна здатність. Хоча технічно це вірно, чи має це значення, якщо ви не можете помітити різницю?

Сучасні алгоритми на кшталт DLSS 4 і FSR 4 настільки просунулися, що масштабоване зображення майже не відрізняється від оригіналу. Артефакти зведені до мінімуму, і в реальному часі їх помітити вкрай складно.

Сьогодні, якщо ви вмикаєте якісні або збалансовані пресети масштабування, ви отримуєте безкоштовний приріст продуктивності, оскільки візуальний компроміс не видно більшості геймерів.

Генерація кадрів рятує слабкі відеокарти

Відтоді, як серія Nvidia RTX 50 принесла геймерам багатокадрову генерацію, розмови про генерацію кадрів значно розгорілися. Хоча ШІ-кадри з'явилися ще за RTX 40 і RX 7000, але з введенням 4x генерації недоліки стали куди помітнішими. Чим агресивніший метод, тим більше артефактів і затримок, особливо порівняно зі звичайним відтворенням.

Це означає, що генерація кадрів корисна тільки тоді, коли ваша відеокарта вже показує досить високий FPS (з масштабуванням або без). Бюджетні відеокарти в цьому плані відстають, і розраховувати на диво не варто.

Якщо ви ввімкнете генерацію кадрів за 50 FPS, результат може бути гіршим, ніж за 100+ FPS. Додаткові артефакти і затримки зроблять гру просто неіграбельною.

Генерація кадрів корисна тільки тоді, коли ваша відеокарта вже показує досить високий FPS (фото: XDA Developers)

Для високопродуктивних ігор необхідні високопродуктивні графічні процесори

Раніше це дійсно було так. Але з виходом RTX 40, RTX 50 і RX 90 ситуація змінилася: тепер для комфортного геймінгу в 1440p або навіть 4K не потрібно витрачати 800 доларів і більше. З виходом Intel Arc B580 високочастотний 1440p став доступнішим, а RX 9070 XT зробила 4K-геймінг масовим.

Міф про те, що тільки відеокарти за 1000 доларів дають "по-справжньому якісну" картинку, більше не актуальний. Ентузіасти все ще вибирають RTX 5090, але карти до 600 доларів уже пропонують геймінг без компромісів. Бюджетний сегмент все ще потребує свіжих моделей від NVIDIA і AMD, але на цьому фронті Intel і AMD показують багатообіцяючі результати.