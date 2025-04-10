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Правда чи міф? Лікар розповіла, чи здатні зміни погоди впливати на людей

Чи справді зміни погоди впливають на самопочуття людини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей із підвищення або пониженням температури повітря відчувають певне погіршення самопочуття. Чи справді це відбувається через зміни погоди?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чи справді зміни погоди впливають на самопочуття

Сучасні дослідження свідчать, що метеочутливість - це не просто вигадка. Зміни атмосферного тиску, температури та вологості можуть впливати на фізичний і психічний стан людини.

"Систематичний огляд, опублікований у 2023 році, виявив зв’язок між погодними умовами та болем при остеоартриті. Зокрема, низька температура, висока вологість і високий атмосферний тиск можуть посилювати больові відчуття у пацієнтів з остеоартритом", - зазначила медик.

Зміна погоди може бути стресом для судинної та вегетативної нервової системи. ﻿﻿Тіло не завжди встигає адаптуватися, і це викликає реакцію у вигляді болю, слабкості або тривожності.

Майже 30 % населення світу відчуває певний вид метеопаті.

Метеочутливість - це підвищена чутливість організму до змін погоди: атмосферного тиску, вологості, температури, вітру Це не хвороба, але вона може загострювати перебіг хронічних станів.

Симптоми метеочутливості включають:

  • головний біль та мігрень
  • слабкість, втома
  • порушення сну
  • біль у суглобах або мʼязах
  • перепади настрою, тривожність
  • коливання артеріального тиску

Хто найбільш відчуває зміни погоди

До найбільш метеозалежних людей належать:

  • люди з мігренню
  • пацієнти з остеоартритом, ревматизмом
  • особи з серцево-судинними хворобами
  • люди з тривожними розладами
  • люди похилого віку
  • іноді навіть діти

Як допомогти собі

Важливо розуміти, що метеочутливість - це не хвороба, а стан. Лікувати потрібно лише симптоми або фонові захворювання.

Лікар радить вести щоденник погоди і симптомів, бути фізично активним, достатньо пити води та спати 7-9 годин.

 

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