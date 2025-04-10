Правда чи міф? Лікар розповіла, чи здатні зміни погоди впливати на людей

Багато людей із підвищення або пониженням температури повітря відчувають певне погіршення самопочуття. Чи справді це відбувається через зміни погоди?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Сучасні дослідження свідчать, що метеочутливість - це не просто вигадка. Зміни атмосферного тиску, температури та вологості можуть впливати на фізичний і психічний стан людини.
"Систематичний огляд, опублікований у 2023 році, виявив зв’язок між погодними умовами та болем при остеоартриті. Зокрема, низька температура, висока вологість і високий атмосферний тиск можуть посилювати больові відчуття у пацієнтів з остеоартритом", - зазначила медик.
Зміна погоди може бути стресом для судинної та вегетативної нервової системи. Тіло не завжди встигає адаптуватися, і це викликає реакцію у вигляді болю, слабкості або тривожності.
Майже 30 % населення світу відчуває певний вид метеопаті.
Метеочутливість - це підвищена чутливість організму до змін погоди: атмосферного тиску, вологості, температури, вітру Це не хвороба, але вона може загострювати перебіг хронічних станів.
Симптоми метеочутливості включають:
До найбільш метеозалежних людей належать:
Важливо розуміти, що метеочутливість - це не хвороба, а стан. Лікувати потрібно лише симптоми або фонові захворювання.
Лікар радить вести щоденник погоди і симптомів, бути фізично активним, достатньо пити води та спати 7-9 годин.
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