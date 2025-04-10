Правда или миф? Врач рассказала, способны ли изменения погоды влиять на людей

Действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие

Современные исследования показывают, что метеочувствительность - это не просто выдумка. Изменения атмосферного давления, температуры и влажности могут влиять на физическое и психическое состояние человека.

"Систематический осмотр, опубликованный в 2023 году, обнаружил связь между погодными условиями и болью при остеоартрите. В частности, низкая температура, высокая влажность и высокое атмосферное давление могут усиливать болевые ощущения у пациентов с остеоартритом", - отметила медик.

Изменение погоды может быть стрессом для сосудистой и вегетативной нервной системы. Тело не всегда успевает адаптироваться, и это вызывает реакцию в виде боли, слабости или тревожности.

Почти 30 % населения мира испытывает определенный вид метеопатии.

Метеочувствительность - это повышенная чувствительность организма к изменениям погоды: атмосферного давления, влажности, температуры, ветра Это не болезнь, но она может обострять течение хронических состояний.

Симптомы метеочувствительности включают:

головную боль и мигрень

слабость, усталость

нарушение сна

боль в суставах или мышцах

перепады настроения, тревожность

колебания артериального давления

Кто наиболее ощущает изменения погоды

К наиболее метеозависимым людям относятся:

люди с мигренью

пациенты с остеоартритом, ревматизмом

лица с сердечно-сосудистыми болезнями

люди с тревожными расстройствами

люди пожилого возраста

иногда даже дети

Как помочь себе

Важно понимать, что метеочувствительность - это не болезнь, а состояние. Лечить нужно только симптомы или фоновые заболевания.

Врач советует вести дневник погоды и симптомов, быть физически активным, достаточно пить воды и спать 7-9 часов.