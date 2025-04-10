RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Правда или миф? Врач рассказала, способны ли изменения погоды влиять на людей

Действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие человека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди с повышением или понижением температуры воздуха испытывают определенное ухудшение самочувствия. Действительно ли это происходит из-за изменений погоды?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие

Современные исследования показывают, что метеочувствительность - это не просто выдумка. Изменения атмосферного давления, температуры и влажности могут влиять на физическое и психическое состояние человека.

"Систематический осмотр, опубликованный в 2023 году, обнаружил связь между погодными условиями и болью при остеоартрите. В частности, низкая температура, высокая влажность и высокое атмосферное давление могут усиливать болевые ощущения у пациентов с остеоартритом", - отметила медик.

Изменение погоды может быть стрессом для сосудистой и вегетативной нервной системы. Тело не всегда успевает адаптироваться, и это вызывает реакцию в виде боли, слабости или тревожности.

Почти 30 % населения мира испытывает определенный вид метеопатии.

Метеочувствительность - это повышенная чувствительность организма к изменениям погоды: атмосферного давления, влажности, температуры, ветра Это не болезнь, но она может обострять течение хронических состояний.

Симптомы метеочувствительности включают:

  • головную боль и мигрень
  • слабость, усталость
  • нарушение сна
  • боль в суставах или мышцах
  • перепады настроения, тревожность
  • колебания артериального давления

Кто наиболее ощущает изменения погоды

К наиболее метеозависимым людям относятся:

  • люди с мигренью
  • пациенты с остеоартритом, ревматизмом
  • лица с сердечно-сосудистыми болезнями
  • люди с тревожными расстройствами
  • люди пожилого возраста
  • иногда даже дети

Как помочь себе

Важно понимать, что метеочувствительность - это не болезнь, а состояние. Лечить нужно только симптомы или фоновые заболевания.

Врач советует вести дневник погоды и симптомов, быть физически активным, достаточно пить воды и спать 7-9 часов.

 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
метеочувствительностьЗдоровье