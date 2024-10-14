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Що важливіше для схуднення - спорт чи харчування? Дієтолог нарешті розвіяла основний міф

Понеділок 14 жовтня 2024 12:44
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Що важливіше для схуднення - спорт чи харчування? Дієтолог нарешті розвіяла основний міф Чи можливе схуднення без тренувань, а тільки за рахунок харчування (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Ольга Малліані

Багато хто вважає, що для схуднення треба проводити багато годин в спортзалі, бо саме тренування є ключовим фактором для зниження ваги. Але чи дійсно це так?

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) лікар-дієтолог і антивікова експертка Ольга Малліані сказала, чи можливо схуднути взагалі без тренувань.

Чому тренування не завжди допомагають?

Багато людей, починаючи шлях до схуднення, зосереджуються на фізичних навантаженнях. Вони проводять години в спортзалі, сподіваючись, що це допоможе їм швидко позбутися зайвого жиру. Але часто результат не відповідає очікуванням.

Ольга розкрила секрет, чому ж так відбувається.

"Проблема в тому, що тренування - це лише частина рівняння. Якщо ви не контролюєте свій раціон, то навіть найінтенсивніші фізичні навантаження можуть не принести бажаного результату", - повідомила експерт.

"Річ у тому, що калорії, які ви спалюєте під час тренування, можуть бути легко компенсовані неправильним харчуванням. Наприклад, одна шоколадка може "з'їсти" всі ваші зусилля на біговій доріжці", - додала вона.

Всім, хто хоче схуднути, важливо розуміти, що процес зниження ваги - це не просто баланс між спожитими і витраченими калоріями, а набагато складніший механізм, у якому беруть участь гормони, робота шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і загальний стан організму, зазначає Малліані.

За словами дієтолога не кожен має можливість регулярно тренуватися через щільний графік, фізичні обмеження або просто небажання займатися спортом. І це нормально. Адже є інший, не менш ефективний шлях до схуднення - це правильне харчування.

Як харчування впливає на вагу

"Наше тіло - це складна система, яка потребує енергії для підтримки життєдіяльності. Цю енергію ми отримуємо з їжі. Але якщо ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо, організм починає відкладати їх у вигляді жиру. Тому, якщо ви хочете схуднути, перший крок - це контроль за тим, що ви їсте", - підкреслила експертка.

Що важливіше для схуднення - спорт чи харчування? Дієтолог нарешті розвіяла основний міфДля схуднення ви маєте контролювати, що їсте (фото: freepik.com)

Пам'ятайте, що правильне харчування - це не про жорсткі дієти, які змушують вас голодувати. Це про збалансований раціон, який забезпечує ваш організм усіма необхідними нутрієнтами, але при цьому не перевищує вашу добову потребу в калоріях.

Основні принципи схуднення

Контроль порцій

Навіть корисна їжа може бути шкідливою, якщо її занадто багато. Важливо навчитися слухати своє тіло і зупинятися, коли ви відчуваєте ситість.

Більше овочів і фруктів

Вони містять мало калорій, але багато вітамінів, мінералів і клітковини, що допомагає вам почуватися ситими довше.

Білки - ваші друзі

Вони не тільки допомагають будувати м'язи, але й сприяють швидшому насиченню, що знижує ризик переїдання.

Відмова від швидких вуглеводів

Цукор і борошняні вироби швидко підвищують рівень глюкози в крові, але так само швидко викликають голод після вживання.

Питний режим

Часто ми плутаємо голод зі спрагою. Тому важливо пити достатньо води протягом дня.

Що важливіше для схуднення - спорт чи харчування? Дієтолог нарешті розвіяла основний міфНе забувайте пити воду протягом дня (фото: freepik.com)

Чи можна схуднути без тренувань?

За словами Ольги, схуднути без тренувань цілком можливо.

"Так, можна. І це не міф. Правильне харчування та корекція гормонального дисбалансу та налагодження роботи ШКТ може стати основним інструментом у боротьбі з зайвою вагою", - розповіла вона.

Малліані зазначила, що є кілька важливих моментів, які варто врахувати:

  • Швидкість схуднення. Якщо ви покладаєтеся тільки на харчування, процес може бути трохи повільнішим, ніж у поєднанні з тренуваннями. Але це не означає, що результат буде гіршим. Навпаки, він може бути більш стабільним і довготривалим.
  • Тонус м'язів. Без фізичних навантажень ви можете втратити не тільки жир, але й м'язову масу. Тому важливо включати в раціон достатню кількість білків і стежити за тим, щоб ваше тіло отримувало всі необхідні нутрієнти і добре їх засвоювало.
  • Здоров'я. Фізична активність корисна не тільки для схуднення, але й для загального здоров'я. Вона зміцнює серце, покращує настрій і допомагає боротися зі стресом. Тому, навіть якщо ви не любите тренуватися, спробуйте знайти активність, яка приносить вам задоволення - це може бути йога, піші прогулянки або танці.

Що робити, якщо ви не хочете тренуватися?

Якщо думка про тренування викликає у вас лише стрес, не варто себе змушувати. Зосередьтеся на тому, що вам подобається і також зверніться до свого лікаря, щоб бути впевненим, що у вас все гаразд з гормонами та ШКТ.

Харчування - це потужний інструмент, і якщо ви навчитеся правильно його використовувати, результати не змусять себе чекати, резюмувала дієтолог.

Нагадаємо, що до цього дієтолог розповіла, як жити довго та щасливо в Україні.

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