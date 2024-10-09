Скільки калорій їсти за вечерю, щоб скинути вагу

Що їсти на вечерю, щоб худнути

Зареєстрований дієтолог Дестіні Муді пояснила, що втрата ваги інколи може бути складним завданням для деяких. Інформації забагато, і багато з неї не відповідає дійсності. Проблема в тому, що все зводиться до того, що і як ми їмо.

Щоб визначити кількість калорій за вечерею, вам спочатку потрібно знати загальну цільову кількість калорій на день. Онлайн-калькулятор калорій - чудово в цьому допоможе.

Коли ви отримаєте вашу добову норму калорій для схуднення, розділіть це число на три. Це кількість калорій, яку ви повинні мати в кожному з трьох основних прийомів їжі. Наприклад, якщо ви намагаєтеся отримати 1500 калорій на день, кожен прийом їжі повинен містити 500 калорій.

Якщо ви хочете схуднути, найкраще рівномірно розподілити калорії протягом дня, щоб ви могли спалити їх за допомогою вправ і фізичної активності. Якщо ви відкладаєте солідний шматок на вечерю, то між останнім прийомом їжі та сном у вас буде небагато часу, щоб спалити ці калорії.

"Після того, як ви визначите базову кількість калорій на прийом їжі, ви зможете планувати відповідно. Хоча вечеря все ще може бути улюбленою їжею вашої родини, розміри порцій стають важливими, щоб уникнути перевищення споживання калорій", - сказала експерт.

Поради для схуднення під час вечері

Ведіть харчовий щоденник, щоб відстежувати кількість калорій.

Використовуйте ваги та вимірювальні інструменти, щоб забезпечити правильний розмір порцій.

Вибирайте овочі та продукти з білками для вашої страви, оскільки вони найменш калорійні.

Будьте обережні з начинками та соусами, які зазвичай містять надлишок калорій.

Памятайте, що вечеря не обов’язково обмежується куркою та брокколі. Ви можете досягти втрати ваги, знаючи загальну кількість калорій за день, розділивши її на три та дотримуючись цієї кількості під час обіду.

Готуйте улюблені рецепти вашої родини, але вимірюйте свої порції.