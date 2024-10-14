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Что важнее для похудения - спорт или питание? Диетолог наконец развеяла основной миф

Понедельник 14 октября 2024 12:44
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Что важнее для похудения - спорт или питание? Диетолог наконец развеяла основной миф Возможно ли похудение без тренировок, а только за счет питания (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Ольга Маллиани

Многие считают, что для похудения нужно проводить много часов в спортзале, так как именно тренировка является ключевым фактором для снижения веса. Но действительно ли это так?

В интервью РБК-Украина (проект Styler) врач-диетолог и антивозрастная эксперт Ольга Маллиани рассказала, можно ли похудеть вообще без тренировок.

Почему тренировки не всегда помогают?

Многие люди, начиная путь к похудению, сосредотачиваются на физических нагрузках. Они проводят часы в спортзале, надеясь, что это поможет им быстро избавиться от лишнего жира. Но часто результат не отвечает ожиданиям.

Ольга раскрыла секрет, почему так происходит.

"Проблема в том, что тренировка 0 это лишь часть уравнения. Если вы не контролируете свой рацион, то даже самые интенсивные физические нагрузки могут не принести желаемого результата", - сообщила эксперт.

"Дело в том, что калории, которые вы сжигаете во время тренировки, могут быть легко компенсированы неправильным питанием. К примеру, одна шоколадка может "съесть" все ваши усилия на беговой дорожке", - добавила она.

Всем, кто хочет похудеть, важно понимать, что процесс снижения веса - это не просто баланс между потребленными и израсходованными калориями, а гораздо более сложный механизм, в котором участвуют гормоны, работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и общее состояние организма, отмечает Маллиани.

По словам диетолога, не каждый имеет возможность регулярно тренироваться из-за плотного графика, физических ограничений или просто нежелания заниматься спортом. И это нормально. Ведь есть другой, не менее эффективный путь к похудению - это правильное питание.

Как питание влияет на вес

"Наше тело - это сложная система, которая требует энергии для поддержания жизнедеятельности. Эту энергию мы получаем из пищи. Но если мы потребляем больше калорий, чем тратим, организм начинает откладывать их в виде жира. Поэтому, если вы хотите похудеть, первый шаг - это контроль над тем, что вы едите", - подчеркнула экспертка.

Что важнее для похудения - спорт или питание? Диетолог наконец развеяла основной мифДля похудения вы должны контролировать, что едите (фото: freepik.com)

Помните, что правильное питание - это не о жестких диетах, которые заставляют вас голодать. Это о сбалансированном рационе, который обеспечивает ваш организм всеми необходимыми нутриентами, но при этом не превышает вашу суточную потребность в калориях.

Основные принципы похудения

Контроль порций

Даже полезная еда может быть вредной, если ее слишком много. Важно научиться слушать свое тело и останавливаться, когда вы чувствуете сытость.

Больше овощей и фруктов

Они содержат мало калорий, но много витаминов, минералов и клетчатки, что помогает вам чувствовать себя сытыми дольше.

Белки - ваши друзья

Они не только помогают строить мышцы, но и способствуют более быстрому насыщению, что снижает риск переедания.

Отказ от быстрых углеводов

Сахар и мучные изделия быстро повышают уровень глюкозы в крови, но также быстро вызывают голод после употребления.

Питьевой режим

Часто мы путаем голод с жаждой. Поэтому важно пить достаточно воды в течение дня.

Что важнее для похудения - спорт или питание? Диетолог наконец развеяла основной мифНе забывайте пить воду в течение дня (фото: freepik.com)

Можно ли похудеть без тренировок?

По словам Ольги, похудеть без тренировок вполне возможно.

"Да, можно. И это не миф. Правильное питание и коррекция гормонального дисбаланса и отладка работы ЖКТ может стать основным инструментом в борьбе с лишним весом", - рассказала она.

Маллиани отметила, что есть несколько важных моментов, которые следует учесть:

  • Скорость похудения. Если вы полагаетесь только на питание, процесс может быть немного медленнее, чем в сочетании с тренировками. Но это не значит, что результат будет хуже. Напротив, он может быть более стабильным и долговременным.
  • Тонус мышц. Без физических нагрузок вы можете потерять не только жир, но мышечную массу. Поэтому важно включать в рацион достаточное количество белков и следить за тем, чтобы ваше тело получало все необходимые нутриенты и хорошо их усваивало.
  • Здоровье. Физическая активность полезна не только для похудения, но и общего здоровья. Она укрепляет сердце, улучшает настроение и помогает бороться со стрессом. Поэтому, даже если вы не любите тренироваться, попробуйте найти активность, которая доставляет вам удовольствие – это может быть йога, пешие прогулки или танцы.

Что делать, если вы не желаете тренироваться?

Если мысль о тренировках вызывает у вас только стресс, не стоит себя заставлять. Сосредоточьтесь на том, что вам нравится и также обратитесь к своему врачу, чтобы быть уверенным, что у вас все хорошо с гормонами и ЖКТ.

Питание - это мощный инструмент, и если вы научитесь правильно его использовать, результаты не заставят себя ждать, резюмировала диетолог.

Напомним, что до этого диетолог рассказала, как жить долго и счастливо в Украине.

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