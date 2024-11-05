Розігріта в мікрохвильовці їжа шкідлива для здоров'я чи ні? Відповідь може здивувати

Як працюють мікрохвильові печі

оли мікрохвильова піч працює, вона посилає хвилі, які змінюють напрямок мільйони разів на секунду. У відповідь молекули води намагаються вирівнятися зі змінними хвилями, але в кінцевому підсумку обертаються та стикаються одна з одною на неймовірно високих швидкостях.

Цей постійний рух створює тертя, і саме це генерує тепло. Нагрівання відбувається через те, що початкове тепло поширюється по всій їжі шляхом теплопровідності.