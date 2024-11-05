Разогретая в микроволновке еда вредна для здоровья или нет? Ответ может удивить

Как работают микроволновые печи

микроволновая печь работает, она посылает волны, которые меняют направление миллионы раз в секунду. В ответ молекулы воды пытаются выровняться с переменными волнами, но в конечном счете вращаются и сталкиваются друг с другом на невероятно высоких скоростях.

Это постоянное движение создает трение, и именно это генерирует тепло. Нагрев происходит из-за того, что первоначальное тепло распространяется по всей пище путем теплопроводности.