Розігріта в мікрохвильовці їжа шкідлива для здоров'я чи ні? Відповідь може здивувати

Готувати в мікрохвильовій печі дуже зручно та швидко. Однак існує міф, що вона створює шкідливе випромінювання та вбиває усі поживні речовини в їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Як працюють мікрохвильові печі

Мікрохвилі розігрівають їжу за допомогою електромагнітних хвиль, які змушують молекули води в їжі вібрувати.

Дієтолог Крутіка Нанаваті розповіла, к оли мікрохвильова піч працює, вона посилає хвилі, які змінюють напрямок мільйони разів на секунду. У відповідь молекули води намагаються вирівнятися зі змінними хвилями, але в кінцевому підсумку обертаються та стикаються одна з одною на неймовірно високих швидкостях.

Цей постійний рух створює тертя, і саме це генерує тепло. Нагрівання відбувається через те, що початкове тепло поширюється по всій їжі шляхом теплопровідності.

Чи руйнуються поживні речовини

Усі способи приготування їжі, хай то буде запікання, варіння, смаження чи мікрохвильова піч, призводять до певної втрати поживних речовин.

Ступінь втрати поживних речовин залежить від кількох факторів, включаючи час приготування, інтенсивність нагрівання та якість їжі.

Порівняно з іншими способами приготування, мікрохвильова піч часто краще зберігає необхідні вітаміни та мінерали.

У мікрохвильовій печі їжа готується швидко, і часто використовується зовсім небагато води, тобто більше корисних речовин залишається у їжі. Це особливо корисно для збереження термочутливих і водорозчинних вітамінів, таких як B і C, які, як правило, руйнуються під час тривалого нагрівання.

Щоб зберегти якість їжі та її поживну цінність під час нагрівання в мікрохвильовій печі, варто використовувати більш високу температуру протягом коротшого часу.

Крім того, оскільки мікрохвильова піч не потребує додавання жирів чи олії для приготування їжі, це може стати більш здоровим варіантом.

Чи безпечно розігрівати залишки їжі кілька разів

Часте розігрівання все одно може спричинити втрату поживних речовин, особливо чутливих до тепла вітамінів, таких як C і B.

Текстура їжі також може змінитись, оскільки багаторазове розігрівання в мікрохвильовій печі може призвести до того, що продукти стануть жорсткими.

Найкраще розігрівати лише ту порцію їжі, яка вам потрібна. До того ж варто знати про дотримання правила 72 годин щодо залишків їжі, щоб зменшити ризик харчових захворювань, оскільки бактерії все ще можуть розмножуватися з часом, навіть у холодильнику.

Якщо ви плануєте зберігати залишки їжі більше 72 годин, варто заморозити їх у герметичному контейнері відразу після приготування, щоб зберегти довше.

На що звернути увагу під час приготування в мікрохвильовці

Категорично не варто розігрівати їжу у посуді з пластику, оскільки вони часто мають тонке покриття, яке не запобігає просочуванню рідин і масел.