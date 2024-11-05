Разогретая в микроволновке еда вредна для здоровья или нет? Ответ может удивить

Готовить в микроволновке очень удобно и быстро. Однако существует миф, что она создает вредное излучение и убивает все питательные вещества в пище.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Как работают микроволновые печи

Микроволны разогревают пищу с помощью электромагнитных волн, заставляющих молекулы воды в пище вибрировать.

Диетолог Крутика Нанавати рассказала, когда микроволновая печь работает, она посылает волны, которые меняют направление миллионы раз в секунду. В ответ молекулы воды пытаются выровняться с переменными волнами, но в конечном счете вращаются и сталкиваются друг с другом на невероятно высоких скоростях.

Это постоянное движение создает трение, и именно это генерирует тепло. Нагрев происходит из-за того, что первоначальное тепло распространяется по всей пище путем теплопроводности.

Разрушаются ли питательные вещества

Все способы приготовления пищи, будь то запекание, варка, жарка или микроволновка, приводят к определенной потере питательных веществ.

Степень потери питательных веществ зависит от нескольких факторов, включая время приготовления, интенсивность нагрева и качество пищи.

По сравнению с другими способами приготовления микроволновая печь часто лучше сохраняет необходимые витамины и минералы.

В микроволновке еда готовится быстро, и часто используется совсем немного воды, то есть больше полезных веществ остается в пище. Это особенно полезно для сохранения термочувствительных и водорастворимых витаминов, таких как B и C, которые обычно разрушаются во время длительного нагревания.

Чтобы сохранить качество пищи и ее питательную ценность при нагревании в микроволновке, следует использовать более высокую температуру в течение более короткого времени.

Кроме того, поскольку микроволновка не требует добавления жиров или масла для приготовления пищи, это может стать более здоровым вариантом.

Безопасно ли разогревать остатки пищи несколько раз

Частое разогревание все равно может привести к потере питательных веществ, особенно чувствительных к теплу витаминов, таких как C и B.

Текстура пищи также может измениться, поскольку многократное разогревание в микроволновке может привести к тому, что продукты станут жесткими.

Лучше всего разогревать только ту порцию пищи, которая вам нужна. К тому же следует знать о соблюдении правила 72 часов по остаткам пищи, чтобы уменьшить риск пищевых заболеваний, поскольку бактерии все еще могут размножаться со временем, даже в холодильнике.

Если вы планируете хранить остатки пищи более 72 часов, следует заморозить их в герметичном контейнере сразу после приготовления, чтобы сохранить подольше.

На что обратить внимание во время приготовления в микроволновке

Категорически не стоит разогревать пищу в посуде из пластика, поскольку они часто имеют тонкое покрытие, которое не предотвращает утечку жидкостей и масел.