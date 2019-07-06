Нет права быть фальшивой: Нино Катамадзе прокомментировала отмену концертов в России

Нино Катамадзе прокомментировала отмену концертов в России (коллаж: РБК-Украина)

Нино Катамадзе резко отозвалась о России

Нино Катамадзе, которая является известной грузинской джазовой исполнительницей, объяснила, почему отныне никогда не выступит в России с концертами. Громкое заявление певица сделала в интервью BBC News.

Артистка считает, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками.

Нино Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

"Я решила, что та миссия, которая была у моей музыки (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) - эта миссия утратила свое значение", - сообщила Катамадзе.

Исполнительница утверждает, что еще в 2008 году задумывалась о целесообразности выступлений в России, однако никаких действий по итогу не предприняла. А вот инцидент 20 июня, который произошел в грузинском парламенте, когда там появился российский депутат и персона нон грата в Грузии, окончательно прояснил все для Катамадзе.

Артистка отметила, что Грузия отстаивает свою свободу, и подросло целое поколение людей, в жизни которых не было ни единой положительной истории, связанной с Россией. Именно поэтому артистка поддерживает протестующих в Тбилиси.

"У меня, как у гражданки, как у грузинки, нет права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать произошедшие события. Я не могу быть тем человеком, который будет петь о любви без любви. Я не могу обманывать тех людей, которые любят слушать нашу музыку", - говорит певица.

Напомним, 20 июня в столице Грузии Тбилисси начались массовые акции протеста. Они были спровоцированы выступлением в грузинском парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий.