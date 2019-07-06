Немає права бути фальшивою: Ніно Катамадзе прокоментувала відміну концертів у Росії

Ніно Катамадзе прокоментувала скасування концертів у Росії (колаж: РБК-Україна)

Ніно Катамадзе різко відізвалася про Росію

Ніно Катамадзе, яка є відомою грузинською джазовою виконавицею, пояснила, чому відтепер ніколи не виступить в Росії з концертами. Гучну заяву співачка зробила в інтерв'ю BBC News.

Артистка вважає, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками.

Ніно Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

"Я вирішила, що та місія, яка була у моєї музики (а ми на концертах зізнавалися один одному в любові і говорили про те, що відкидаємо насильство) - ця місія втратила своє значення", - повідомила Катамадзе.

Виконавиця стверджує, що ще в 2008 році замислювалася про доцільність виступів у Росії, проте ніяких дій за підсумком не зробила. А ось інцидент 20 червня, який стався в грузинському парламенті, коли там з'явився російський депутат і персона нон грата в Грузії, остаточно прояснив все для Катамадзе.

Артистка відзначила, що Грузія відстоює свою свободу, і підросло ціле покоління людей, в житті яких не було жодної позитивної історії, пов'язаної з Росією. Саме тому артистка підтримує протестуючих в Тбілісі.

"У мене, як у громадянки, як у грузинки, немає права бути перед моїми слухачами фальшивою, не враховувати події, що відбулися. Я не можу бути тією людиною, яка буде співати про кохання без любові. Я не можу обманювати тих людей, які люблять слухати нашу музику", - каже співачка.

Нагадаємо, 20 червня у столиці Грузії почалися масові акції протесту. Вони були спровоковані виступом в грузинському парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій.