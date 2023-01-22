Не працюють, та споживають електрику: які пристрої краще вимикати з мережі перед сном

Таке приховане споживання пов'язане з наявністю трансформатора, що залишається в роботі, навіть коли пристрій знаходиться в режимі вимкнення. Він перетворює змінний струм на постійний, продовжуючи споживати електрику, навіть якщо пристрій не вмикається.

Чи потрібно відключати всі пристрої з мережі

Може здатися, що найпростішим способом розв'язання питання "холостої" витрати електроенергії є повне відключення з мережі приладів, які не використовуються та перебувають у режимі очікування.

Однак перед тим, як систематично вимикати всі електроприлади вдома з розеток, подумайте про наслідки. Так, слід знайти баланс між економією енергії та безпекою пристрою.

Вимкнення певних пристроїв, таких як пральні машини та посудомийні машини відразу після роботи, може бути контрпродуктивним, оскільки вони використовують час очікування для виявлення витоку води.

Однак, якщо ви не перебуваєте вдома протягом тривалого часу, рекомендується вимкнути певні пристрої, такі як бойлери, холодильники та морозильники.

В цілому ж на ніч радять вимикати з мережі мікрохвильові печі, які "з'їдають" чимало електроенергії, електрочайники, блендери та тостери та іншу подібну кухонну техніку, не залишати підключеними до розетки комп'ютери та ноутбуки, а також не залишати на ніч на зарядці смартфони та подібні гаджети, що також негативно впливає на роботу акумулятора пристрою.

Які пристрої та скільки споживають енергії у вимкненому стані

На сайті Державної інспекції з нагляду за енергетикою України наводяться дані про споживання електроенергії різними побутовими приладами:

телевізори споживають близько 1 кВт год на місяць,

музичні центри в середньому 1 кВт год на місяць,

DVD-плеєри - 0,5 кВт год на місяць,

комп'ютери - 3,6 кВт год на місяць.

Загальне енергоспоживання побутових приладів у режимі очікування (режим сну) може досягати 350-400 кВт год на рік.

Нагадаємо, що підключені через подовжувач електроприлади витрачають енергію навіть тоді, коли ними не користуються. Тому або від'єднуйте подовжувач від розетки, або виймайте вилки приладів, підключених до нього.